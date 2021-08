वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच किंग्सटन के सबीना पार्क में खेले गए पहले टेस्ट मैच में लगातार रोमांच अपने चरम पर रहा। पाकिस्तान से मिले 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने आखिरी क्षणो में एक विकेट से जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज को ये जीत दिलाई 9वें नंबर के खिलाड़ी केमार रोच ने।

अपना 9वां विकेट 151 रनों पर गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा था। जीत अभी भी कैरेबियाई टीम से 17 रन दूर थी और पाकिस्तान को जीत के लिए जरूरत थी महज एक विकेट की। कई क्रिकेट प्रेमी इस वक्त पाकिस्तानी की जीत पक्की समझ चुके थे।

क्रीज पर एक छोर संभाले हुए थे गेंदबाज केमार रोच (30 रन नाबाद) जो अपने बल्ले से कमाल दिखा रहे थे तो दूसरी ओर थे मैच में 8 विकेट झटकने वाले जेडेन सील्स। दोनों खिलाड़ियों ने आखिरकार टीम को जीत तक पहुंचा और एक बार फिर साबित किया कि क्यों क्रिकेट को अनिश्चिताओं का खेल कहा जाता है।

दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी विकेट के लिए 17 रनों की अटूट साझेदारी की और हसन अली की गेंद पर रोच ने 2 रन लेने के साथ ही वेस्टइंडीज को एक विकेट से यादगार जीत दिलाई। पाकिस्तान की इस हार के बाद जहां खिलाड़ी तो निराश ही थे। वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इससे निराश हुए।



पाकिस्तान की हार को देख पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर निराश नजर आए। उन्होंने अपनी टीम को हारता देख एक ट्वीट किया और लिखा कि,’चलो सो जाओ।’

अगर इस मैच की समरी पर नजर डालें तो शुरुआत से ही वेस्टइंडीज ने बढ़त बना रखी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम 217 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में मेजबान टीम ने 253 रन बनाए और 36 रनों की लीड हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम महज 203 रन बनाकर सिमट गई और वेस्टइंडीज को लक्ष्य मिला 168 रनों का।

Bish is just so good in these moments. #WIvPAK https://t.co/jWnchA3yMs

— Melinda Farrell (@melindafarrell) August 15, 2021