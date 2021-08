वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच किंग्स्टन में खेल गए दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान टीम को भले जीत मिल गई हो, लेकिन गेंदबाज जेडेन सील्स द्वारा कहे गए अपशब्दों के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जेडेन सील्स द्वारा मैच के पहले दिन दी गई गाली को लेकर फील्ड अंपायर द्वारा आरोप तय करने के बाद उन्हें फटकार लगाई गई।

आपको बता दें ये वाकिया है पाकिस्तान की पहले पारी के 70वें ओवर का। वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने इस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन अली को आउट किया और उन्हें अपशब्द कहे। जिसको लेकर आईसीसी ने उन्हें फटकार लगाई है।

आईसीसी ने एक बयान जारी कर जेडेन सील्स को फटकार लगाने की जानकारी दी है। आईसीसी से जारी बयान के मुताबिक आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया है। बयान में बताया गया कि, ”सील्स के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला उल्लंघन था।”

मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन ने जेडेन सील्स के ऊपर ये आरोप तय किए हैं। वहीं विंडीज के गेंदबाज ने भी इस आरोप को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आरोप मैदानी अंपायर ग्रेगरी ब्रैथवेट, जोएल विल्सन, निगेल डुगुइड और टीवी अंपायर लेस्ली रीफर ने सील्स के ऊपर लगाए थे।

ICYMI: Jayden Seales received one demerit point and was also reprimanded for using inappropriate language towards Hasan Ali. #WIvPAKhttps://t.co/WFII2PMgq3

— Cricbuzz (@cricbuzz) August 15, 2021