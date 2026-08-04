वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद) के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन पाकिस्तान के लिए अब्दुल्लाह शफीक ने शतक लगाया और बाबर आजम ने भी अपने 150वें मैच में बतौर कप्तान 86 रन बनाए और दिन के अंत तक नाबाद रहे। वहीं वेस्टइंडीज में 18 साल बाद टेस्ट मैच के एक दिन का सबसे ज्यादा स्कोर भी बना।

इस मुकाबले के पहले दिन वेस्टइंडीज ने 239 रन बनाए थे। फिर दूसरे दिन मेजबान टीम ने अपने स्कोर में 105 रन जोड़े और 344 रन पर ऑलआउट हो गई। फिर 98 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद, पाकिस्तान की टीम ने दिन के अंत तक 2 विकेट पर 266 रन बनाए। इस तरह पूरे दिन में कुल 371 रन बने। साल 2008 के बाद वेस्टइंडीज की सरजमीं पर टेस्ट मैच के किसी एक दिन में यह सबसे ज्यादा स्कोर बना है।

शफीक-बाबर के बीच नाबाद 168 रन की साझेदारी

पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में दूसरे दिन के अंत तक 2 विकेट पर 266 रन बना लिए हैं। अब्दुल्लाह शफीक 107 रन बनाकर नाबाद हैं। जबकि कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर क्रीज पर टिके हैं। दोनों के बीच अभी तक 168 रन की साझेदारी हो गई है। वहीं इन दोनों बल्लेबाजों से पहले ओपनर अजान अवेस ने 71 गेंद पर 55 रन की पारी खेली थी। जबकि इमाम उल हक 14 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे।

इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने कप्तान रोस्टन चेज के 70 और जस्टिन ग्रीव्स के 73 रन की बदौलत 344 रन बनाए थे। इन दोनों के अलावा ब्रेंडन किंग ने 46 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने 4 विकेट झटके। वहीं अली उस्मान, उबैद शाह और मोहम्मद अली को 2-2 सफलताएं मिलीं। इस सीरीज का पहला मुकाबला कैरेबियाई टीम ने 90 रनों से जीता था और यह दो मैचों की सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट है। अगर मुकाबला ड्रॉ भी हुआ तो वेस्टइंडीज की टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी।

इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंका लायंस मैच के बाद अंकतालिका, भारत दूसरे, पाकिस्तान आखिरी पर; देखें टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

एशियन लीजेंड्स लीग का 8वां मुकाबला इंडिया रॉयल्स और श्रीलंकन लायंस के बीच बेनतीजा रहा। इसके बाद अंकतालिका में भारत दूसरे और श्रीलंका टॉप पर आ गई। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में भारत का कोई नहीं है और शीर्ष 5 गेंदबाजों में सिर्फ एक भारतीय है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर