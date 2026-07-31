वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज शान मसूद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर के कारण दूसरे क्रिकेट टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान को त्रिनिदाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज मसूद ने इस मैच की पहली पारी में शतक बनाया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बयान में कहा, ‘स्कैन और अन्य जांच के बाद उनकी उंगली में चोट का पता चला। पाकिस्तान का चिकित्सा पैनल उनका उपचार कर रहा है।’ मसूद को इस श्रृंखला से पहले ही कप्तान पद से हटा दिया गया था। वह पहली पारी में तब चोटिल हो गए थे जब तेज गेंदबाज जायडन सील्स की शॉर्ट पिच गेंद उनकी उंगली पर लगी थी। इसके बाद उन्होंने अपना सातवां टेस्ट शतक बनाया था।

इंग्लैंड के खिलाफ खेलना मुश्किल

मसूद का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलना भी मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता उनकी रिकवरी पर निर्भर करेगी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग काफी संघर्ष कर रही थी।

किसे मिलेगा मौका

मसूद की गैरमौजूदगी में मेहमान टीम को क्वींस पार्क ओवल में होने वाले दूसरे मैच से पहले चयन का फैसला करना होगा। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को अब्दुल्ला फजल के पीठ की चोट के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद टीम में शामिल किया गया था। दोनों मसूद की जगह लेने के दावेदारों में शामिल हैं। अनकैप्ड बैट्समैन अवैस जफर भी टेस्ट डेब्यू की दौड़ में हैं।

पाकिस्तान-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बाद WTC अंक-तालिका

पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने हरा दिया और इस हार के बाद अंकतालिका में पाकिस्तान सबसे आखिरी पायदान यानी 9वें स्थान पर है। वहीं इस मुकाबले के बाद भारत की क्या स्थिति है जानिए।