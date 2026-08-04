वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शतक से चूक गए। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन मंगलवार (4 अगस्त) को 2 रन जोड़ने के बाद बाबर रन आउट हो गए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने 86 रन बनाए थे। इस तरह से बाबर शतक पूरा नहीं कर पाए और 4 साल का सूखा खत्म नहीं हो सका।

बाबर आजम टेस्ट में 2022 के बाद से शतक नहीं जड़ सके हैं। 2023 से 2026 के बीच 34 पारियां खेल ली हैं, लेकिन शतक नहीं जड़ सके हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 88 है, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बनाया।

बाबर आजम का 2026 में प्रदर्शन

बाबर आजम के लिए 2026 अच्छा रहा है। उन्होंने 5 पारियों में तीन अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने साल की शुरुआत ही अर्धशतक से की थी। सिलहट में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 68 रनों की पारी खेली थी। दूसरी पारी में उन्होंने 47 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 23 रन बनाए। दूसरी पारी में नाबाद 58 रन बनाए।

बाबर आजम ने दिसंबर 2022 में लगाया था 9वां शतक

इसके बाद बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 88 रनों की पारी खेली। बाबर आजम ने 64 मैच की 117 पारियों में 43.45 के औसत से 4650 रन बनाए हैं। इसमें 9 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। बाबर ने 9वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर 2022 में लगाया था। उन्होंने 161 रनों की पारी खेली थी।

वेस्टइंडीज में टूटा टेस्ट क्रिकेट का 18 साल पुराना रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन रिकॉर्ड 371 रन बने। वहीं पाकिस्तान के लिए अब्दुल्लाह शफीक ने शतक जड़ा और बाबर आजम ने नाबाद 86 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की टीम अब ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। पूरी खबर पढ़ें।