वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से उनकी गैरमौजूदगी के बारे में हेड कोच डैरेन सैमी के बयान पर पलटवार किया है। जोसेफ ने सैमी की बातों को ‘विवादास्पद और बिना किसी संदर्भ के’ बताया और कोच पर अपने फैसले के बारे में लोगों के बीच गलत धारणा बनाने का आरोप लगाया।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने टीम की घोषणा के दौरान कहा था कि जोसेफ निजी कारणों के चलते सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन सैमी ने बाद में मीडिया को बताया कि तेज गेंदबाज ने चुने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि चोट से ठीक होने के बाद उन्हें चुना गया था, लेकिन उन्होंने नहीं खेलने का फैसला किया।

सैमी और बोर्ड दोनों से बात की

जोसेफ का कहना है कि उन्होंने सीरीज छोड़ने के अपने फैसले के बारे में सैमी और बोर्ड दोनों से पहले ही बात कर ली थी। एंटीगुआ ऑब्जर्वर पर गुड मॉर्निंग जोजो स्पोर्ट्स शो में बोलते हुए, जोसेफ ने साफ किया कि सैमी को ठीक से पता था कि वह क्या कर रहे हैं जब उन्होंने ये बातें कहीं।

सैमी पर भड़के जोसेफ

जोसेफ ने कहा, ‘हमने बात की, मैंने और हेड कोच ने। मैंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से भी बात की है और अगर आप ध्यान दें तो क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जो बयान जारी किया था, उसमें पर्सनल वजहें बताई गई थीं। मिस्टर सैमी, जो लंबे समय से टीम के साथ हैं, उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान से क्या होता। इसलिए सच कहूं तो, मुझे मिस्टर सैमी के बयान के बारे में उनसे कुछ नहीं कहना है। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस बयान से क्या होता और पब्लिक में क्या नैरेटिव बनता।’

वर्कलोड मैनेज करने के लिए बाहर हुए

जोसेफ ने बताया कि चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपने वर्कलोड को मैनेज करना उनके फैसले के पीछे की असली वजह थी। दूसरे स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण वह भारत और न्यूजीलैंड के दौरे पर नहीं जा पाए थे, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी हुई। इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी पांच वनडे मैचों में खेले।

मेरा शरीर एक और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार नहीं

जोसेफ ने कहा, ‘मैं पूरे एक साल बाहर था। दूसरे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद मैंने इतने लंबे समय से इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा नहीं खेला है। हमने यहां दो टेस्ट मैच खेलने, लगातार पांच वनडे खेलने और मेरे शरीर की हालत के बारे में बात की और मुझे खुद पता था कि मेरा शरीर एक और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह बयान अपने आप में विवादित है, बिना किसी संदर्भ के।’

मैं डैरेन सैमी का प्रतिनिधित्व नहीं करता

जब पूछा गया कि क्या इस घटना से सैमी के साथ रिश्ते खराब हुए हैं तो जोसेफ ने साफ किया कि इससे टीम के प्रति उनके प्रतिबद्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा, ‘मैं एक प्रोफेशनल हूं, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूं। मैं वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं… मैं डैरेन सैमी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए मैं संबंधों के बारे में नहीं सोचता। मैं वहां दोस्त बनाने नहीं जाता। मैं वहां काम करने, नौकरी करने और वेस्टइंडीज के लोगों का प्रतिनिधत्व करने जाता हूं।’

पाकिस्तान पैंथर्स को एशियन स्टार्स ने हराया

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम को एशियन स्टार्स ने 85 रन से हरा दिया। इस मैच में दिलशान डक पर आउट हुए, लेकिन इस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरी खबर पढ़ें।