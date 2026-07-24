वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने बताया है कि तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार (24 जुलाई) से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में खेलने से मना कर दिया। सीरीज के लिए टीम की घोषणा करते हुए क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा था कि जोसेफ निजी कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सैमी ने इस बारे में और जानकारी दी।

सैमी ने सीरीज के पहले मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हमारे लिए यह एक बड़ा नुकसान है। जोसेफ ने टीम में चुने जाने से मना कर दिया है। यही सच है। उन्हें चुना गया था। मेरा मतलब है, वह चोट से वापसी कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ कारणों से उन्होंने चयन से मना कर दिया। यह फैसला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं इसे निदेशकों पर छोड़ता हूं कि वे इसका कोई समाधान निकालें कि अनुबंधित खिलाड़ी चुने जाने से इनकार करते हैं तो क्या होगा।’

जोसेफ ने 130 विकेट लिए हैं

जोसेफ ने वेस्टइंडीज के लिए 42 टेस्ट खेले हैं और 130 विकेट लिए हैं। दूसरा टेस्ट दो अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। जोसेफ की गैरमौजूदगी के बावजूद सैमी को अपनी टीम की गेंदबाजी पर भरोसा है। अटैक में शमर जोसेफ, केमर रोच, जायडन सील्स और ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और कीमो पॉल शामिल हैं। स्पिन ऑप्शन में जोमेल वारिकन, जोशुआ बिशप और कप्तान रोस्टन चेस शामिल हैं।

20 विकेट लेने वाली गेंदबाजी लाइन-अप

सैमी ने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर कहा, ‘मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमारे पास एक ऐसी गेंदबाजी लाइनअप है, जो 20 विकेट ले सकती है। टेस्ट मैच जीतने की यह पहली आवश्यक चीज है। हमने इसे न्यूजीलैंड में देखा। हमने इसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा। हमने गेंद से ऑस्ट्रेलिया का टक्कर दिया। हमने न्यूजीलैंड को भी टक्कर दिया। बल्लेबाज ने जो कॉन्फिडेंस और मेहनत दिखाई है। उसका नतीजा आप श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। आप जानते हैं अब और ज्यादा निरंतरता आ रही है। हमारे पास 20 विकेट लेने और टेस्ट मैच जीतने में मदद करने वाली गेंदबाजी लाइन-अप है।’

वेस्टइंडीज का स्क्वाड

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), जोशुआ बिशप, टेगेनरायण चंद्रपॉल, जोशुआ डा सिल्वा, जस्टिन ग्रीव्स, कावेम हॉज, शाई होप, आमिर जांगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, किर्क मैकेंजी, कीमो पॉल, केमर रोच, जायडन सील्स।

भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट

भारत-जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी शीर्ष पर हैं। वह एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। जिम्बाब्वे के वेस्ले मधेवेरे दूसरे नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो मयंक यादव शीर्ष पर हैं। उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। उनके अलावा प्रिंस यादव और ब्लेसिंग मुजराबानी ने भी 2-2 विकेट लिए हैं। पूरी खबर पढ़ें।