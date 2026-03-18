इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाज लकड़ी के ही बल्ले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वे लोहे या किसी अन्य धातु के बल्ले का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसका कारण है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) का नियम, जो बैट की चौड़ाई-लंबाई के साथ-साथ यह भी तय करता है कि बल्ला लकड़ी का ही होना चाहिए। दिसंबर 1979 तक यह निर्धारित नहीं था कि बल्ला सिर्फ लकड़ी का ही हो। हालांकि, तब भी लकड़ी के बल्ले का इस्तेमाल होता था। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेनिस लिली की वजह से यह नियम बनाना पड़ा।

पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया 232 रन पर 8 विकेट गंवाकर दिक्कत में था। नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए डेनिस लिली 11 रन बनाकर खेल रहे थे। अगले दिन उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत लकड़ी से बने आम बल्ले से नहीं बल्कि एल्युमिनियम के बैट से की।

डेनिस लिली के बिजनेस पार्टनर ने बनाया था बल्ला

यह बल्ला उनके बिजनेस पार्टनर ग्राहम मोनाघन के दिमाग की उपज था। वह डेनिस लिली के दोस्त और अच्छे क्लब क्रिकेटर थे। सस्ते बेसबॉल बैट बनाने के लिए लकड़ी की जगह मेटल का इस्तेमाल होने लगा था। इससे प्रेरित होकर मोनोघन ने सस्ता क्रिकेट बैट बनाने का तरीका निकाला। डेनिस लिली ने ऑटोबायोग्राफी ‘मेनेस’ बताया कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में इस बल्ले का इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए किया था।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भी किया था इस्तेमाल

इस बल्ले का ट्रेड नेम ‘कॉम्बैट’ था। डेनिस लिली ने असल में 12 दिन पहले ब्रिस्बेन में भी वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट में इस बल्ले का इस्तेमाल किया था। उस मौके पर उन्होंने एक ही बार गेंद को मारा था। जोरदार आवाज आई थी। जोएल गार्नर की गेंद पर वह बगैर खाता खोले एलबीडब्ल्यू हो गए थे। वेस्टइंडीज को लिली का एल्युमिनियम का बैट इस्तेमाल करना थोड़ी मजेदार लगा था। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरली को ऐसा नहीं लगा।

चैपल ने हॉग को बल्ले के साथ भेजा

दूसरे दिन की चौथी गेंद पर डेनिस लिली ने इयान बॉथम को स्ट्रेट-ड्राइव खेला। मेटल की अजीब आवाज आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल को लगा कि शॉट चौका जाना चाहिए था, लेकिन मेटल के बैट के कारण नहीं गया। उन्होंने 12वें खिलाड़ी रॉडनी हॉग को दो बल्ले के साथ डेनिस लिली के पास भेजा। इस बीच ब्रियरली ने अंपायर मैक्स ओ’कॉनेल और डॉन वेसर से शिकायत की कि बल्ला गेंद को नुकसान पहुंचा रहा है।

लिली ने गुस्से में अपना मेटल बैट फेंका

अंपायों ने डेनिस लिली से कहा कि उन्हें बल्ले को बदलना होगा। डेनिस लिली ने हॉग को बल्लों के साथ लौट जाने को कहा। दस मिनट तक बहस होती रही। फिर चैपल पवेलियन से निकले और हॉग से बैट लेकर लिली की तरफ बढ़े। जब लिली को लगा कि बहस करने का कोई फायदा नहीं हो तो उन्होंने गुस्से में अपना मेटल बैट फेंक दिया और मैच फिर से शुरू हुआ।

एल्युमिनियम के बैट की बिक्री में तेजी

हैरानी की बात है कि लिली सजा से बच गए। अगली सुबह अंपायरों ने कहा कि वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दो हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने तय किया कि डांटना ही काफी सजा है। भले ही इस घटना से लिली का छवि प्रभावित हुई हो,लेकिन आर्थिक तौर पर फायदा नहीं हुआ। एल्युमिनियम के बैट की बिक्री में तेजी आई। हालांकि, कुछ महीनों बाद बैट को लेकर नियम बदल गया। यह साफ किया गया कि बैट लकड़ी का ही होना चाहिए।

एल्युमिनियम के बैट का इस्तेमाल नहीं होता

नियम न भी बनता तो भी एल्युमिनियम के बैट का इस्तेमाल नहीं होता। डेनिस लिली ने खुद माना कि इसे स्कूल, युवाओं और विकासशील देशों के लिए एक सस्ते विकल्प के तौर पर बनाया गया था। इनेमल से ढका होने के कारण यह कुछ खास नहीं दिखता था। इसमें कोई स्वीट स्पॉट नहीं था, जिसके कारण शॉट लगाने में दिक्कत होती थी। डेनिस लिली ने मैच के बाद बल्ले पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का साइन लिया था।

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