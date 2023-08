वनडे वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के दावेदार क्यों बने हुए हैं संजू सैमसन, पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने बताया कारण

संजू सैमसन के बारे में सबा करीम का मानना है कि उनका वनडे वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए जाने की संभावना तब तक बनी है जब तक केएल राहुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते।

एशिया कप 2023 के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान किया गया उसमें संजू सैमसन के 18वें खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी गई। वह टीम में इस टूर्नामेंट के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप में चुने गए हैं क्योंकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया था कि केएल राहुल को निगल है और उसे देखते हुए चयनकर्ता किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच तक फिट हो जाएंगे। एशिया कप टूर्नामेंट में बैकअप विकेटकीपर के रूप में शामिल किए जाने वाले संजू सैमसन को लेकर टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज सबा करीम ने कहा कि वह वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के दावेदार बने हुए हैं और उनके लिए रास्ते बंद नहीं है। संजू सैमसन के लिए बंद नहीं हुए हैं रास्ते सबा करीम को लगता है कि केएल राहुल अब भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और ऐसी स्थिति में संजू सैमसन वनडे वर्ल्ड कप टीम के लिए दावेदारी में बने रहेंगे। केरल के इस बल्लेबाज ने 12 वनडे पारियों में 55.71 की बेहतरीन औसत और 104.00 की स्ट्राइक रेट के साथ अब तक 390 रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने हाल की में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम के लिए 51 पन की अहम पारी खेली थी और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भी अहम 40 रन बनाए थे। इस मैच में भारतीय टीम ने34 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद उन्होंने ऋुतुराज गायकवाड़ के साथ टीम के लिए अहम साझेदारी की थी और फिर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए थे। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और इसके बाद जियो सिनेमा पर बात करते हुए सबा करीम ने कहा कि अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन अभी भी वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं। सबा करीम के मुताबिक आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन ने जो पारी खेली थी वह भारत के लिए बहुत सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि अगर केएल राहुल फिट नहीं हैं तो चयनकर्ता किसकी तरफ देखेंगे। यहां पर मैं देखता हूं कि संजू सैमसन सबसे बड़े दावेदार और बेहतरीन विकल्प हैं। वहींं उन्होंने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कहा कि उन्हें वापसी करते हुए देखना काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि इस सीजन में पिछले साल की तुलना में उनका अब तक का प्रदर्शन बेहतर था और भारत का आयरलैंड दौरा सफल रहा। Also Read तिलक वर्मा को अभी बड़े टूर्नामेंट में नहीं करवाना चाहिए डेब्यू, अगले वर्ल्ड कप के लिए करें तैयार- श्रीकांत

