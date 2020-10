चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच और लक्ष्मीपति बालाजी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, Bollywood Insider ट्विटर अकाउंट से लक्ष्मीपति बालाजी के एक्सीडेंट को लेकर ट्वीट किया गया। यह ट्वीट वायरल हो गया। इस ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि लक्ष्मीपति बालाजी एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इस अकाउंट से एक तस्वीर भी शेयर की गई है। उस तस्वीर में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रही है। दावा किया गया कि यह लक्ष्मीपति बालाजी की बीएमडब्ल्यू कार है। यही नहीं, एक अन्य ट्वीट में RIP Lakshmipathy Balaji भी लिखा गया। आइए इस वायरल की खबर सच्चाई क्या है, यह हम आपको बताते हैं।

लक्ष्मीपति बालाजी के एक्सीडेंट की यह खबर फर्जी है। दरअसल ट्विटर पर ‘इंडिया कॉन्टेस्ट’ (@india4contests) अकाउंट पर एक सवाल पूछा गया कि इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में सबसे पहली हैट्रिक किस गेंदबाज ने ली थी। यह उपलब्धि टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और चेन्नई सुपरकिंग्स के मौजूदा बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी के नाम दर्ज है। लक्ष्मीपति बालाजी ने 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आईपीएल की पहली हैट्रिक ली थी। इस सवाल के जवाब में तमाम लोगों ने लक्ष्मीपति बालाजी का नाम लिखा। इसी वजह से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। इसके बाद उनके एक्सीडेंट की फर्जी खबर शेयर की गई। अब ट्विटर यूजर्स मांग कर रहे हैं कि लक्ष्मीपति बालाजी के एक्सीडेंट की खबर झूठी फैलाने वाले ट्विटर हैंडल को रिपोर्ट किया जाए।

What????

Lakshmipathy Balaji is trending and a twitter account says he’s met with an accident!

Hope everything is fine!

Can anyone confirm??? pic.twitter.com/bUprj84C5H — hum_bolega (@hum_bolega) October 15, 2020

why fake news is running on #Lakshmipathy Balaji shame that social media user have some sense and responsibility you did it for SPB sir how many humans are effected through fake news — jobless indian darbar (@madhavanarasani) October 15, 2020

VIRASAFE T20 contest #T12

Lucky 5 will each win Rs 1000 Amazon voucher Rules: https://t.co/bOQqbZwF3n the player (First ever to get a hattrick)

2.Add #VIRASAFE and tag a friend

3.Contest open till 1 pm on 16 Oct 2020@india4contests #ContestAlert pic.twitter.com/CbS7aMLKz1 — SharonPly (@SharonPlyIndia) October 15, 2020

Why is Lakshmipathy Balaji trending? I hope he is ok. — Pushkar (@Myos_pasm) October 15, 2020

बता दें कि लक्षमीपति बालाजी इस समय दुबई में चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ बायो-बबल में हैं। टीम ने 10 अक्टूबर को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया था। उस वीडियो में लक्ष्मीपति बालाजी ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कुछ अहम बातें कही थीं। बालाजी ने कहा था, हर तरफ एमएस धोनी… एमएस धोनी… हो रहा है, लेकिन वह भी इंसान ही हैं। दरअसल, चेन्नई की लगातार हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी आलोचकों के निशाने पर हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो