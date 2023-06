रिंकू सिंह की गर्लफ्रेंड कौन है? केकेआर के स्टार बल्लेबाज ने शर्माते हुए किया खुलासा

आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह से पूछा गया कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है तो उन्होंने कुछ ऐसा जबाव दिया।

कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह (सोर्स- रिंकू सिंह का ट्विटर)

आईपीएल 2023 से पहले रिंकू सिंह अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन इस सीजन में जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और उनमें कितनी क्षमता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल के इस सीजन में रिंकू सिंह ने जब पांच गेंदों पर पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई तो उनके बल्ले की धमक पूरी दुनिया में पहुंच गई और फिर वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। रिंकू सिंह ने इस सीजन में अपनी पहचान एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में बनाई और साबित किया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। रिंकू सिंह का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा देने वाला है कि कैसे एक गरीब परिवार का मेहनती लड़का आगे बढ़ सकता है। अगर प्रतिभा है और मेहनत करने का जज्बा है तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और रिंकू ने ये करके दिखाया है। आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह सबके फेवरेट बन चुके हैं, लेकिन उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। दरअसल रिंकू सिंह ने कुछ दिन पहले एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था जिसमें उनके साथ स्टेज पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी बैठे थे। इस कार्यक्रम के दौरान रिंकू सिंह से सवाल पूछा गया कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। इससे पहले कि वो इस सवाल का जबाव देते मो. कैफ ने कहा कि रिंकू सिंह ने जब से इंस्टाग्राम पर अपनी बॉडी दिखाई है तब से हर कोई इनका दीवाना बन बैठा है। इसके बाद रिंकू सिंह ने शर्माते हुए और हंसते हुए बताया कि अभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हैं और मैं अभी सिंगल हूं। आपको बता दे कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए 14 मैचों में 149.53 की औसत से 474 रन बनाए थे और चार अर्धशतक लगाया था। इस दौरान उनकी बेस्ट पारी नाबाद 67 रन की रही थी। रिंकू सिंह वैसे तो आईपीएल में 2018 से ही केकेआर के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इस सीजन में पहली बार उन्हें सारे लीग मैचों में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया और फिर उन्होंने क्या कुछ किया वो सबने देखा। Also Read IND vs WI: यशस्वी जयसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पहली बार बने टेस्ट टीम का हिस्सा, खत्म हो गया चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर !

