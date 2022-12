Team India: एक साल में म्यूजिकल चेयर का खेल बनी भारतीय कप्तान की कुर्सी, हार्दिक पंड्या के बाद अब इस बल्लेबाज को मिल सकती है कमान

Who Will Team India New Captain: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व ऑलराउंडर अजय जडेजा (Ajay Jadeja) को लगता है कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम हो सकता है जिसे बीसीसीआई (BCCI) अगले भारतीय कप्तान (India Captain) के रूप में देख सकता है।

IND vs SL: बीसीसीआई (BCCI) ने श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ वनडे सीरीज (ODI Series) के लिए रोहित शर्मा और टी20 सीरीज (T20 Series) के लिए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को टीम इंडिया (Team India) की कमान सौंपी है। (सोर्स- ट्विटर/बीसीसीआई)

