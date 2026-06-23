क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। रिप्ले से लेकर रिव्यू तक टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है। हालांकि, मैदान पर खिलाड़ियों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से परहेज ही किया जाता रहा है। इसका कारण है कि किसी टीम को अनुचित लाभ न मिले। इसका फायदा सट्टेबाज उठा सकते हैं और मैच फिक्सिंग तक हो सकती है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का फोन मैच शुरू होने से पहले जमा करा दिया जाता है।

यही कारण है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर के डगआउट में फोन का इस्तेमाल करने पर बवाल हो गया था। हालांकि, 1999 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के कप्तान दिवंगत हैंसी क्रोनिए और एलन डोनाल्ड ईयर फोन लगाकर भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर उतर गए थे। कोच दिवंगत वॉब वूल्मर उन्हें ड्रेसिंग रूम से निर्देश दे रहे थे। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने यह जान गए थे, जिसके बाद दोनों को ईयरफोन हटाना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं हुई।

क्रोनिए और डोनाल्ड ने इयरपीस लगाए हुए थे

मामला 15 मई 1999 का है जब साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरा तो क्रोनिए और डोनाल्ड ने इयरपीस लगाए हुए थे। पहले बैटिंग कर रही भारतीय टीम को इस पर ध्यान देने में कुछ समय लगा। टीवी पर कमेंटेटर्स ने शुरू में इसे देखा। जल्द ही सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करने वाले सौरव गांगुली का इस पर ध्यान गया। उनहोंने इसके बारे में अंपायरों को बताया।

क्यों नहीं हुई कार्रवाई

अंपायरों ने मैच रेफरी तलत अली से इस बारे में बात की, जिन्होंने आईसीसी से संपर्क किया कि क्या खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते। खिलाड़ियों को इयरपीस पहनने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन यह अनुचित था। फिर अली ड्रिंक्स के दौरान पिच पर आए और दोनों खिलाड़ियों से इयरपीस हटाने को कहा। यही कारण है कि दोनों खिलाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पहले भी किया था इस्तेमाल

वूल्मर का मानना था कि इयरपीस का इस्तेमाल किसी भी तरह से गलत नहीं था क्योंकि वह सिर्फ खिलाड़ियों को टेक्निकल मदद दे रहे थे। वूल्मर ने अमेरिकन स्पोर्ट्स के देखकर सुझाव दिया था कि क्रोनिए और एलन डोनाल्ड टूर्नामेंट के दौरान इयरपीस पहनें। उन्होंने प्रैक्टिस मैचों के दौरान भी इयरपीस का इस्तेमा किया था और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्रोनिए खुद मैच फिक्सिंग में शामिल थे। उन्होंने यह बात खुद कबूली थी। ऐसे में इयरपीस का इस्तेमाल न करने देना सही फैसला माना जा सकता है। आगे भी यह रोक जारी रह सकती है।

IPL में 2011 से पहले नहीं होता था प्लेऑफ

आईपीएल में प्लेऑफ होने का सबसे बड़ा कारण निरंतरता को व्यर्थ न जाने देना है। प्लेऑफ से यह भी सुनिश्चित होता है कि अंतिम-4 में जगह तय होने के बाद भी कोई टीम किसी मैच को हल्के में नहीं ले सकती और अंतिम मैच तक लड़ेगी। ब्रॉडकास्टर को भी इससे फायदा है। उसे भी एक अधिक मैच मिल जाता है। पूरी खबर पढ़ें।