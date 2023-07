WFI Elections: सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, आंध्र प्रदेश कुश्ती संघ की अर्जी पर जारी किया नोटिस

Supreme Court Lifts Stay On WFI Elections: आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीसरे पक्ष की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा चुनावों पर रोक लगा दी गई थी।

Delhi Govt Vs LG: सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स: ANI)

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनावों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ओर से लगाई गई रोक हटा दी है। पिछले महीने (जून 2023 में) रविवार को एक विशेष सुनवाई में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम कुश्ती संघ की ओर से दायर याचिका को सुनते हुए चुनावों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की पीठ ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर नोटिस भी जारी किया और उच्च न्यायालय की ओर से पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता अनुज त्यागी के माध्यम से दायर याचिका में आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीसरे पक्ष की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। आंध्र प्रदेश एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावों को फिर से पुनर्निर्धारित करना पड़ा, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच विवाद सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को रोक बढ़ा दी थी। बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation Of India) के चुनाव 11 जुलाई को होने थे, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर याचिका में असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ WFI का सदस्य बनने का भी हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इंकार कर दिया था।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram