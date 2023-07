वेस्टइंडीज के विकेटकीपर की मां विराट कोहली की जबरा फैन, मिलते ही गले लगाया और फिर छलके आंसू

क्वींस पार्क में जोशुआ की मां की मुलाकात विराट कोहली से हुई और उनके लिए यह मुलाकात इतनी खास रही कि वह इस दौरान भावुक हो गईं। विराट और जोशुआ की मां की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर जोशुआ डा सिल्वा की मां ने विराट कोहली से मुलाकात की। फोटो सोर्स- विमल कुमार यूट्यूब स्क्रीशॉट

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की फैन फॉलोइंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान से कम नहीं है। विराट के दिवाने ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी अच्छी खासी संख्या में हैं और ऐसा नहीं ही कि विदेश में भी भारतीय ही विराट के फैन हैं बल्कि विराट कोहली की विदेशी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेस्टइंडीज के विकेटकीपर जोशुआ डा सिल्वा की मां विराट कोहली की जबरा फैन निकली हैं। विराट से मिलकर भावुक हुईं जोशुआ की मां क्वींस पार्क में जोशुआ की मां की मुलाकात विराट कोहली से हुई और उनके लिए यह मुलाकात इतनी खास रही कि वह इस दौरान भावुक हो गईं। विराट और जोशुआ की मां की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विराट को गले लगाया और फिर गाल पर चूमा। इसके बाद वह भावुक भी हो गईं। कोहली से मिलने के बाद क्या बोलीं जोशुआ की मां? विराट कोहली से मुलाकात के दौरान जोशुआ की मां ने कहा कि एक तस्वीर ले लूं। उनकी और विराट की फोटो खुद जोशुआ ने क्लिक की। इस दौरान महिला ने विराट से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पत्नी बेहद खूबसूरत हैं। जोशुआ की मां ने विराट से मुलाकात के बाद कहा कि मैं सिर्फ कोहली को देखने के लिए ही मैच देखने आई थी। मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूं, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा बेटी सीखने की कोशिश करेगा- जोशुआ की मां जोशुआ की मां ने आगे कहा कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो उसी समय वह मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वह बहुत प्रतिभाशाली है और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा उनसे सीखने की कोशिश करेगा। जोशुआ की मां ने यह बातें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ बातचीत में कहीं। विमल कुमार ने ही यूट्यूब पर विराट और जोशुआ की मां का वीडियो शूट किया था। विराट को जोशुआ ने बताया था अपनी मां के बारे में जोशुआ की मां ने आगे कहा कि मैंने विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं, इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आपको बता दें कि इस मुलाकात से एक दिन पहले जोशुआ डा सिल्वा को विराट कोहली से यह कहते हुए सुना गया था कि मेरी आज तुमसे मिलने आ रही हैं, मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। बता दें कि टेस्ट मैच के पहले दिन विराट और डा सिल्वा के बीच ऐसी दिलचस्प बातचीत कई बार हुई थी।

