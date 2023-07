IND vs WI: रविचंद्रन अश्विन के नाम रहा पहला सत्र, वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाई; 68 रन पर गंवा दिए 4 विकेट

डोमिनिका टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज की टीम ने सिर्फ 68 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लेकर पहला सत्र अपने नाम किया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेट लेने के बाद खुशी मनाते रविचंंद्रन अश्विन। (फोटो – स्क्रीनग्रैब Fancode)

टीम इंडिया ने डोमिनिका में 12 जुलाई (बुधवार) को पहले टेस्ट की पहली ही पारी में वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। लंच तक मेजबान टीम ने सिर्फ 68 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लेकर पहला सत्र अपने नाम किया। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज और जयदेव उनादकट ने जब गेंदबाजी की शुरुआत की तो लगा यह फैसला सही है। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट और तेगनरायन चंद्रपॉल को उन्हें खेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 9वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को गेंद सौंपी और उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने अपने तीसरे ही ओवर में तेगनरायन चंद्रपाल को आउट किया। चंद्रपॉल ने 44 गेंद पर 12 रन बनाए। India in West Indies, 2 Test Series, 2023 Windsor Park, Roseau, Dominica 12 July 2023 West Indies 68/4 (28.0) vs India Batsman R B Alick Athanaze * 13 26 Bowlers O R WKT Ravichandran Ashwin 10 25 2 Ravindra Jadeja * 2 6 1 Lunch ( Day 1 – 1st Test ) West Indies elected to bat शार्दुल और जडेजा को मिला 1-1 विकेट अश्विन ने इसके बाद कप्तान क्रेग ब्रेथवेट (20) को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 38 रन हो गया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने रेमंड रीफर (2) को पदार्पण कर रहे विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराया। वेस्टइंडीज का स्कोर 47 रन पर 3 विकेट हो गया। वहीं जडेजा ने लंच से ठीक पहले जर्मेन ब्लैकवुड (14) को आउट किया। Also Read IND vs WI: डोमिनिका से यशस्वी जायसवाल और इशान किशन ने शुरू किया टेस्ट करियर, ये है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 वेस्टइंडीज का स्कोर 68 रन पर 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने ड्राइव लगाकर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका। वेस्टइंडीज का स्कोर 68 रन पर 4 विकेट हो गया। वेस्टइंडीज के लिए पदार्पण कर रहे एलिक अथानजे 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की जो हालत है उसे देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया पहले ही दिन बल्लेबाजी करने उतर जाएगी। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की बात करें तो जोशुआ डा सिल्वा, जेसन होल्डर, रखिम कॉर्नवाल हैं। इसके अलावा अल्डारी जोसेफ, केमार रोच और जोमैल वारिकन हैं।

