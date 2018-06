VIDEO: राशिद खान ने छोड़ा कैच तो झल्ला गए शाहिद अफरीदी, मैदान पर उतारी नकल

वेस्टइंडीज और विश्व एकादश के बीच गुरुवार (3 जून) को लंदन में चैरिटी मैच खेला गया, जिसमें कैरेबियन टीम ने 72 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच में एक पल ऐसा भी आया जब आईपीएल-11 में अपनी गेंदबाजी से धूम मचा चुके राशिद खान को शर्मिंदा होना पड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि अफरीदी की गेंद पर बल्लेबाज ने गेंद हवा में खेली। बाउंड्री के पास राशिद खान खड़े थे लेकिन गेंद को वह ठीक से देख ही नहीं पाए और बॉल बाउंड्री पार चली गई। ये सब देख अफरीदी ने राशिद की नकल उतारी और उन्हें गलती का एहसास कराया। राशिद इससे शर्मिंदा भी हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो गया।

बता दें कि 31 मई को खेले गए इस मैच में विश्व एकादश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों मे चार विकेट पर 199 रन बनाए। जबाव में विश्व एकादश टीम 16.4 ओवरों में सभी विकेट गंवाकर 127 रन ही बना सकी। विश्व एकादश की ओर से थिसिरा परेरा ने 37 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका।

When Shahid Afridi gets angry on Rashid Khan after he dropped a catch. #WIvWXI #CricketRelief @SAfridiOfficial @rashidkhan_19 pic.twitter.com/sxRet4kv36

— Khurram Siddiquee (@iamkhurrum12) June 1, 2018