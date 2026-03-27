अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के दो महीने बाद वेस्टइंडीज के क्रिकेटर एविन लुईस ने न केवल अपना फैसला बदला है बल्कि 9 साल बाद फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के लिए भी खुद को उपलब्ध कराया है। 27 जनवरी को लुईस ने वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है।

लुईस ने वेस्टइंडीज के घरेलू फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट रीजनल फोर डे कंप्टिशन के लिए खुद को त्रिनिदाद के लिए उपलब्ध भी करा दिया है। अगर लुईस खेलते हैं तो नौ साल बाद लाल-गेंद की क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने 22 मैचों में से आखिरी मैच 2016-17 में खेला था। 2015-16 सीजन में उन्होंने 49.11 के औसत से 442 रन बनाए थे। इसमें जमैका के खिलाफ उनका एकमात्र फर्स्ट-क्लास शतक 104 रन शामिल था। लुईस ने 22 मैचों में 30.72 के औसत से 1,229 रन बनाए हैं।

शानदार फॉर्म में लुईस

लुईस ने टीटीसीबी प्रीमियरशिप डिवीजन 1 में बेस मोटर्स मार्चिन पैट्रियट्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब के खिलाफ 119 रन, मेरीबॉयज के खिलाफ नाबाद 232 रन और पावरजेन पेनल क्रिकेट क्लब के खिलाफ 113 रन शामिल हैं। लोकल दो-दिवसीय सीजन में उनका औसत अभी 94 है।

त्रिनिदाद के कोच ने दी लुईस के संन्यास से वापस लेने की जानकारी

त्रिनिदाद के कोच रायद एमरिट ने कहा, ‘एविन लुईस ने खुद को नेशनल टीम के लिए उपलब्ध कराया है। वह एक और खिलाड़ी है जो रन बना रहे हैं और हमारे लिए अच्छा संकेत है। (सेफस) कूपर, पिछले साल हमारे बल्लेबाजों के मुख्य खिलाड़ियों में से एक थे। यह एक अच्छा सिरदर्द है। यह कोई राज नहीं है कि किसी को बाहर रखा जाएगा। यह चयनकर्ताओं के लिए एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन यह एक ऐसा फैसला है जो हमें करना है।’ लुईस की जेरेमी सोलोजानो, जेड गूली, आमिर जंगू, जेसन मोहम्मद और नवीन बिदाईसी जैसे खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा होगी।

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