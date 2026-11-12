वेंकट कृष्णा बी। बांग्लादेश की स्पिन के खिलाफ बेहतर तैयारी करने के लिए वेस्टइंडीज ने चेन्नई में खास रणनीति बनाई थी। इसके लिए टीम इंडिया ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दो सप्ताह बिताये। वहां नौ अलग-अलग तरह की पिचें, 12 कोच और नेट गेंदबाजों के साथ अभ्यास की सुविधा थी। खिलाड़ियों को काली मिट्टी, लाल मिट्टी और दोनों के मिश्रण से बनी पिचों पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला।

यही नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को एक, तीन और पांच दिन पुरानी पिचों पर भी अभ्यास कराया गया, ताकि बांग्लादेश की परिस्थितियों में स्पिनरों का सामना करने की चुनौती से निपटने के लिए वे पूरी तरह तैयार रहें। इसका फायदा वेस्टइंडीज को बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में मिला। टीम ने पहला टेस्ट आठ विकेट से जीता, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा। इस तरह उसने सीरीज 1-0 से अपने नाम की।

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने भी सीरीज में जीत का श्रेय चेन्नई में हुई तैयारी को दिया। रोस्टन चेज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘‘जब भी हम बांग्लादेश जाते हैं, वहां के स्पिनर अक्सर हम पर भारी पड़ते हैं। हालांकि, अब स्पिन खेलने के मामले में हमारी टीम पहले से बेहतर हुई है। इसकी एक बड़ी वजह चेन्नई में की गई तैयारी थी।’’

रोस्टन चेज ने बताया, ‘‘वहां खिलाड़ियों ने भारतीय परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजी का सामना किया और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर काम किया। मुझे लगता है कि हमें इसका अच्छा फायदा मिला। यह भी साबित हुआ कि अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो उसका नतीजा भी मिलता है।’’

2024 में न्यूजीलैंड ने भी किया था अभ्यास

चेन्नई में अभ्यास करने वाली वेस्टइंडीज पहली टीम नहीं है। इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और बेन सियर्स ने भी इस सेंटर में अभ्यास किया था। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका का दौरा किया, जहां उसे टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार मिली। हालांकि, भारत दौरे पर उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती। अब वेस्टइंडीज इस सेंटर में अभ्यास करने वाली नई टीम है। CSK का यह हाई परफॉर्मेंस सेंटर चेन्नई शहर के बाहरी इलाके में काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।

CSK हाई परफॉर्मेंस सेंटर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और ऑपरेशंस प्रमुख एमए सतीश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस सेंटर को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए काफी मेहनत की गई है। यहां पिच के किसी भी कोने से बाउंड्री की दूरी 80 मीटर है। पिचों के लिए आंध्र प्रदेश की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देश की बेहतरीन मिट्टियों में गिना जाता है।

एमए सतीश ने बताया, ‘‘इसके अलावा, मुंबई से लाल मिट्टी (मुरम) मंगाई जाती है। इन दोनों तरह की मिट्टी को मिलाकर भी पिचें तैयार की जाती हैं। इस सेंटर में अभ्यास करने पर ऐसा लगता है, जैसे आप भारत के अलग-अलग मैदानों पर खेलने की तैयारी कर रहे हों।’’

इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यहां मौजूद नौ पिचें हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने इन सभी पिचों पर अभ्यास किया। खास बात यह है कि पिचों को जानबूझकर खराब या असामान्य रूप से स्पिन के अनुकूल नहीं बनाया जाता।

एमए सतीश ने बताया कि टेस्ट मैचों की तैयारी के लिए यहां पहले दिन, तीसरे दिन और पांचवें दिन की पिच जैसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। किसी पिच पर एक दिन अभ्यास होने के बाद उसे बिना ज्यादा छेड़छाड़ किए छोड़ दिया जाता है, तो वह दूसरे दिन की पिच जैसी हो जाती है।

टीमों की जरूरत के हिसाब से तैयार होती हैं पिचें

इसी तरह, अगर किसी टीम के आने की जानकारी एक सप्ताह या 10 दिन पहले मिल जाती है, तो उसकी जरूरत के हिसाब से पिचें तैयार की जाती हैं। एमए सतीश के मुताबिक, पिचों से घास हटाने, सतह को खुरचने या कृत्रिम तरीके से उसमें निशान बनाने जैसे काम नहीं किए जाते। उनका उद्देश्य वास्तविक मैच जैसी परिस्थितियां तैयार करना है, ताकि खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने से पहले ही वहां मिलने वाली चुनौतियों का अनुभव हो सके।

शुरुआत में इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की योजना सिर्फ CSK (Chennai Super Kings) के खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बनाई गई थी। हालांकि, टीम के मालिक एन श्रीनिवासन और रूपा गुरुनाथ ने बाद में इसे दूसरी टीमों के लिए भी खोलने का फैसला किया। इसके साथ ही यहां आने वाली टीमों को कौशल प्रशिक्षकों, कोच और नेट गेंदबाजों की सुविधा भी दी जाने लगी।

चेन्नई सुपर किंग्स एकेडमी के ग्लोबल हेड कोच श्रीराम कृष्णमूर्ति ने बताया कि एकेडमी में बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं। इसकी वजह से जरूरत के मुताबिक, अलग-अलग तरह के नेट गेंदबाज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वेस्टइंडीज के गेंदबाज जोमेल वारिकन, जोशुआ बिशप और जेडन सील्स अपने बल्लेबाजों को गेंदबाजी नहीं करना चाहते तो उनके लिए दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं।

ऐसे में खिलाड़ियों को बांग्लादेश पहुंचने तक इंतजार नहीं करना पड़ता। वे चेन्नई में ही अभ्यास के दौरान यह देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप के बल्लेबाज इन परिस्थितियों में किस तरह खेलते हैं। इसके अलावा, वेस्टइंडीज की टीम के अभ्यास के दौरान हर सत्र में करीब 12 कोच मौजूद रहते थे।

श्रीराम कृष्णमूर्ति के मुताबिक, इस पूरी तैयारी का सबसे बड़ा मकसद खिलाड़ियों को स्पिन गेंदबाजी की चुनौती के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार करना था। टीम को पता था कि बांग्लादेश की पिचों पर गेंद टर्न लेगी और कभी-कभी उसका उछाल भी असमान हो सकता है। वहां अच्छे स्पिन गेंदबाज भी मौजूद हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को इन परिस्थितियों से घबराने के बजाय अपनी मजबूतियों पर भरोसा करने और अपनी स्वाभाविक शैली में खेलने के लिए तैयार किया गया।

उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और तेगनारायण चंद्रपॉल का उदाहरण दिया। दोनों की बल्लेबाजी का अंदाज एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ने बांग्लादेश में अपनी-अपनी रणनीति के मुताबिक खेलकर सफलता हासिल की।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी करती हैं दुबई में अभ्यास

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभ्यास करने के लिए दुबई का इस्तेमाल करती रही हैं। हालांकि, श्रीराम का मानना है कि चेन्नई का मौसम और यहां उपलब्ध इनडोर सुविधाएं इसे खास बनाती हैं। इस सेंटर में सिर्फ स्पिन के अनुकूल मुश्किल पिचों पर ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी का अभ्यास नहीं कराया जाता, बल्कि खिलाड़ियों को अच्छी और संतुलित पिचों पर खेलने का भी मौका मिलता है।

इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं। श्रीराम के मुताबिक, खिलाड़ियों को यह समझना भी जरूरी है कि हर बार उन्हें बेहद मुश्किल और टर्न लेने वाली पिच नहीं मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को भी अच्छी बल्लेबाजी के अनुकूल पिच मिली थी। ऐसे में चेन्नई में मिली तैयारी ने टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद की।

CSK की 5 खिताबी जीत: धोनी सहित 5 क्रिकेटरों ने बदली टीम की किस्मत, किसी ने बैट तो किसी ने गेंद से पलटी बाजी

चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL खिताब जीते। इस कामयाबी में एमएस धोनी की कप्तानी के अलावा सुरेश रैना की बल्लेबाजी, ड्वेन ब्रावो की डेथ ओवर गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और दीपक चाहर की स्विंग गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)