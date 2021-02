वेस्टइंडीज ने 14 फरवरी 2021 को 2 मैच की सीरीज के आखिरी टेस्ट में बांग्लादेश को 17 रन से हराया। इसके साथ ही उसने 2-0 से सीरीज अपने नाम की। वेस्टइंडीज ने ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच के चौथे दिन रविवार को दूसरी पारी में 117 रन बनाए। इस तरह मेजबान टीम को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य मिला।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 213 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज ने सीरीज का पहला मैच 3 विकेट से जीता था। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के रहकीम कॉर्नवॉल ने दोनों पारियों में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने नौ विकेट (5+4) लिए। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। वेस्टइंडीज की पहली पारी 409 रन पर ऑलआउट हुई थी। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ 7वीं बार सीरीज जीती है। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले उसने आखिरी बार जुलाई 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीती थी। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच अब तक 10 टेस्ट सीरीज खेली गईं हैं। इनमें से वेस्टइंडीज ने 7 जीती हैं, एक सीरीज ड्रॉ रही है, जबकि दो सीरीज बांग्लादेश ने अपने नाम की हैं।

रहकीम कॉर्नवाल 140 किलो के हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए फिटनेस काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन रहकीम ने अपने चयन से इस बात को काफी हद तक गलत साबित कर दिया है। उनकी लंबाई भी 196 सेंटीमीटर है यानी करीब 6 फीट 5 इंच है।

Windies defeat Bangladesh 2-0 at their Home. Wow. What a Catch by Cornwall to seal the victory. Ian Bishop at it again! pic.twitter.com/NIAZCVGAdP

— Adish (@36_NotAllOut) February 14, 2021