दिग्गज बल्लेबाज ने मैदान पर बेटे को ही करा दिया रनआउट

क्रिकेट के मैदान पर अक्सर आपने एक बल्लेबाज की गलती की वजह से दूसरे बल्लेबाज को आउट होते हुए देखा होगा। वेस्टइंडीज में खेले गए सुपर 50 कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपनी खेल की वजह से लंबे समय से सुर्खियां बटोरने वाले वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपॉल एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, वेस्टइंडीज के घरेलू क्रिकेट में शिवनारायण चंद्रपॉल और उनके बेटे तेजनारायण चंद्रपॉल गुयाना टीम की तरफ से खेला करते हैं। रीजनल सुपर 50 लिस्ट ए टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच होने की वजह से इस मैच को कई देशों में टेलिकास्ट किया गया, पहली बार टीवी पर बाप-बेटे की जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते नजर आई, लेकिन पारी के पांचवें ओवर में शिवनारायण की एक शॉट पर तेजनारायण रन आउट हो गए। गेंद तेजी से सामने की ओर जा रही थी कि तभी गेंदबाज का पांव गेंद से छू गया और गेंद जाकर सीधा विकेट से टकरा गई। विंडवर्ड के खिलाफ खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में गुयाना को जीत के लिए 287 रनों की जरूरत थी। 20 रन के स्कोर पर ही टीम को तेजनारायण के रूप में पहला झटका लगा।

आउट होने से पहले तेजनारायण ने 12 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली थी। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पिता के शॉट खेलने पर बेटा रन आउट हुआ हो। हालांकि, तेजनारायण को इस तरह आउट होता हुआ देख पिता शिवनारायण भी मायूस नजर आए। लगभग तीन साल 2015 में इन दोनों पिता-पुत्र की जोड़ी पहली बार सामने आई थी। उस दौरान दोनों ने गांधी यूथ ऑर्गनाइजेशन की ओर से खेलते हुए ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ 40 ओवरों के एक मैच में 256 रनों की साझेदारी की थी।

287 रनों का पीछा करने उतरी गुयान की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज सी हेमराज केवल चार रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तेजनारायण भी केवल 12 रन ही बना सकें। विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा और गुयान की पूरी टीम 44.2 ओवर में 231 रन पर ऑल आउट हो गई।

Tagenarine Chanderpaul was run out at non-striker’s end during yesterday’s Super50 Semi-Final.

Batsman at the striker’s end is his Father Shivnarine Chanderpaul. #Super50 pic.twitter.com/E1IKuDCPCM

