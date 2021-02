भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिला हो गए हैं। बुधवार (24 फरवरी) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हुगली रैली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने टीएमसी में शामिल होने के बाद लोगों से समर्थन की देने की अपील की है। राजनीति के लिए मनोज तिवारी ने अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है।

तिवारी ने ट्विटर पर इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर किया। उन्होंने लिखा ‘’आज से एक नई यात्रा शुरू होती है। आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है।’’ तिवारी भारत के लिए वनडे और टी20 मुकाबलों में खेल चुके हैं। उन्होंने 2008 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। तिवारी आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब और राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स की ओर से खेल चुके हैं। वे घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक बंगाल के कप्तान भी रहे। 98 आईपीएल मैचों में उन्होंने 28.7 की औसत से 1695 रन बनाए। इस दौरान सात अर्धशतक लगाए।

A new journey begins from today. Need all your love & support. From now onwards this will be my political profile on Instagram.https://t.co/uZ9idMW7lD

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) February 24, 2021