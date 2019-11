क्रिस लिन को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से रिलीज करने को लेकर युवराज सिंह ने शाहरुख खान पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान के मालिकाना हक वाली Kolkata Knight Riders (KKR) ने क्यों रिलीज किया है? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज को आईपीएल 2020 की नीलामी से पहले रिहा करने की आलोचना की थी। युवराज ने कहा था कि लिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कई बार केकेआर को बेहतर शुरुआत दिला चुके हैं। लिन ने रविवार रात अबुधाबी T10 क्रिकेट लीग में 30 गेंद पर 91 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 7 छक्के लगाए थे।

शाहरुख खान की इस तरह आलोचना करने पर KKR के CEO वेंकी मैसूर ने युवराज सिंह की चुटकी ली है। उन्होंने बताया कि केकेआर ने लिन को इसलिए रिलीज किया है, क्योंकि वह नीलामी में आप पर बोली लगानी चाहती थी। वेंकी मैसूर ने ट्वीट में लिखा, ‘@ YUVSTRONG12 हमने @lynny50 को इसलिए रिलीज किया, ताकि हम आपके लिए बोली लगा सकें! आप के लिए प्यार और सम्मान।’ उन्होंने अपने इस ट्वीट को #IPL2020, #KKR, #Legends, #Sixhitters, @KKRiders” को टैग भी किया है।

युवराज ने कहा था, ‘किस लिन ने आज असाधारण खेल दिखाया। अविश्वसनीय शॉट लगाए। यह वही खिलाड़ी है, जिसे मैंने आईपीएल में खेलते हुए देखा है। उन्होंने कुछ मैचों में केकेआर को बेहतरीन शुरुआत दी थी। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने (केकेआर) ने लिन को टीम में क्यों नहीं रखा। मुझे लगता है कि वह एक खराब फैसला है। इसे लेकर शाहरुख खान को एक संदेश दिया जाना चाहिए।’ हालांकि, युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेटर को केकेआर से निकाले जाने को लेकर भले ही परेशान हों, लेकिन लिन की अपनी पूर्व फ्रैंचाइजी के लिए कोई दुर्भाव नहीं है।

@YUVSTRONG12 we released @lynny50 so that we could bid for you! Love and respect for both of you champions! #IPL2020 #KKR #Legends #Sixhitters @KKRiders

— Venky Mysore (@VenkyMysore) November 19, 2019