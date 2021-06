पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नफरत रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। नतीजा यह है कि उसके देश की क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मैच खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान में ही उन मुकाबलों का प्रसारण नहीं होगा। दरअसल, दक्षिण एशिया में क्रिकेट मैचों के प्रसारण का अधिकार भारतीय ब्रॉडकास्टर्स स्टार एंड एशिया के पास है, लेकिन पड़ोसी मुल्क कश्मीर को बहाना बनाकर भारतीय कंपनी के साथ किसी भी तरह का सौदा नहीं करने की बात कह रहा है।

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को ऐलान किया कि भारतीय ब्रॉडकॉस्टर्स के साथ लाइसेंस विवाद होने के चलते पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर होने वाले मैचों का प्रसारण देश में नहीं होगा। पाकिस्तानी मंत्री इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 8 जुलाई से 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज होनी है। कार्डिफ के सोफिया गार्डंस में पहला, लंदन के लार्ड्स में दूसरा और बर्मिंघम के एजबेस्टन में तीसरा वनडे खेला जाना है। नॉटिंघम, लीड्स और मैनचेस्टर में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा टी20 मुकाबला होना है।

इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज के प्रसारण के अधिकार भारतीय प्रसारणकर्ता स्टार एंड एशिया के पास हैं। फवाद चौधरी ने कहा, भारतीय फर्म्स के पास मैचों के पूरे दक्षिण एशिया में प्रसारण के अधिकार हैं। भारतीय प्रसारणकर्ताओं स्टार एंड एशिया के साथ अनुबंध के लिए पीटीवी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और हम किसी भी भारतीय फर्म के साथ व्यापार नहीं कर सकते।

