हेडन का सहवाग को तंज, कहा याद रखो वर्ल्ड कप की ‘बेबी सिटिंग’ हम कर रहे हैं

इस महीने के अंत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रमोशनल एड जारी किया है जिसमें भारतीय दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ‘बेबीसिटर’ के रोल में नजर आ रहे हैं। इस प्रमोशनल एड में सहवाग दो बच्चों को गोद में खिला रहे हैं और उन दोनों बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की पीले रंग की जर्सी पहन राखी है। सहवाग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने तंज कसा है।

हेडिन ने इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा ‘ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मज़ाक में मत लेना वीरू भाई। याद करो वर्ल्डकप की बेबी सिटिंग’ कौन कर रहे है। गौरतलब है कि ‘बेबीसिटर’ शब्द भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सुर्ख़ियों में आया था। जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को स्लेज करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस प्रमोशनल एड पर ऋषभ पंत ने भी कमेंट किया था। बता दें दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली इस सीरीज का पहला मैच 24 फरबरी को खेला जाएगा।

#BeWarned Never take Aussie’s for a joke Viru Boy @virendersehwag @StarSportsIndia Just remember who’s baby sitting the #WorldCup trophy https://t.co/yRUtJVu3XJ

— Matthew Hayden AM (@HaydosTweets) February 11, 2019