वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में शनिवार (10 अक्टूबर) को इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की जीत में जीन पॉल डुमिनी और कॉलिन इनग्राम ने बड़ी भूमिका निभाई।

डुमिनी और इनग्राम ने 48 गेंद पर 101 रनों की साझेदारी की। इससे पहले साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। इंडिया चैंपियंस ने रॉबिन उथप्पा और स्टुअर्ट बिन्नी के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 198 रन बना लिए।

रॉबिन उथप्पा ने 31 गेंद पर 77 रन बनाए

इंडिया चैंपियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो रॉबिन उथप्पा ने 31 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। अंबाती रायुडू ने 19 गेंद पर 19 रन बनाए। युवराज सिंह गोल्डन डक हुए। स्टुअर्ट बिन्नी ने 30 गेंद पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। यूसुफ पठान ने 23 गेंद पर 24 रन बनाए।

हार्डस विल्जोएन-इमरान ताहिर ने 2-2 विकेट लिए

इरफान पठान ने 8 गेंद पर 8, ऋषि धवन ने 3 गेंद पर 4, अभिमन्यु मिथुन ने 2 गेंद पर नाबाद 2 और पवन नेगी ने 4 गेंद पर 8 रन बनाए। साउथ अफ्रीका चैंपियंस के लिए हार्डस विल्जोएन, इमरान ताहिर और शॉन वॉन बर्ग ने 2-2 विकेट लिए। वेन पार्नेल और मर्चेंट डी लॉन्ग ने 1-1 विकेट लिए।

जीन पॉल डुमिनी ने 34 गेंद पर 66 रन बनाए

साउथ अफ्रीका चैंपियंस के लिए रिचर्ड लेवी ने 12 गेंद पर 24, फाफ डुप्लेसिस ने 16 गेंद पर 20 और एबी डिविलियर्स बगैर खाता खोले आउट हुए। जीन पॉल डुमिनी ने 34 गेंद पर 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मोर्न वैन बीक 13 गेंद पर 14 रन बनाए। कोलिन इंग्राम ने 24 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए।

पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए

वेन पर्नेल ने 8 गेंद पर 12 और हार्डस विल्जोएन 4 गेंद पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया चैंपियंस के लिए पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए। धवल कुलकर्णी, अभिमन्यु मिथुन, ऋषि धवन और पवन नेगी ने 1-1 विकेट लिए। यूसुफ पठान को विकेट नहीं मिला।

इंडिया चैंपियंस-साउथ अफ्रीका चैंपियंस मैच के बाद अंक तालिका

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 के 11वें मैच में इंडिया चैंपियंस को साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने 4 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका चैंपियंस लगातार 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। इंडिया चैंपियंस की यह लगातार दूसरी हार थी। वह अंक तालिका चौथे नंबर पर खिसक गई। बल्लेबाजों में एबी डिविलियर्स और गेंदबाजों में धवल कुलकर्णी शीर्ष पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।