वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के 15वें मैच में इंडिया चैंपियंस को वेस्टइंडीज चैंपियंस ने 6 विकेट से हरा दिया और इस हार के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया। युवराज की कप्तानी में भारत ने इस सीजन में खेले 5 मैचों में से सिर्फ एक में ही जीत हासिल की थी जबकि उसे इसके बाद लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद अंकतालिका में भारत 2 अंक के साथ 5वें नंबर पर है और उसका रन रेट -0.346 का है। वहीं भारत को हराने के बाद वेस्टइंडीज 6 अंक के साथ अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ गया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गया। वेस्टइंडीज अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली थी।

भारत-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका में साउथ अफ्रीका 8 अंक के साथ पहले नंबर पर है जबकि वेस्टइंडीज 6 अंक के साथ दूसरे तो वहीं इंग्लैंड की टीम 4 अंक के साथ तीसरे जबकि ऑस्ट्रेलिया 4 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। बेहतरीन रन रेट के आधार पर इंग्लैंड की टीम अभी आगे है। अंकतालिका में भारत 5वें जबकि बांग्लादेश छठे स्थान पर है।

इंडिया चैंपियंस-वेस्टइंडीज चैंपियंस मैच के बाद अंकतालिका

इंडिया चैंपियंस-वेस्टइंडीज चैंपियंस मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 एबी डिविलियर्स 4 4 237 79 211.61 14 20 चैडविक वॉल्टन 5 5 197 49.25 155.12 15 14 रोनी तालुकदार 4 4 189 47.25 152.42 16 10 रवि बोपारा 4 4 187 62.33 179.81 12 15 रिचर्ड लेवी 3 3 173 57.67 216.25 10 15

गेंदबाज मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट धवल कुलकर्णी 4 16 96 9 15.89 143 1 0 पीयूष चावला 5 19.2 116 8 16.88 135 0 0 इमरान ताहिर 4 16 96 7 16.29 114 0 0 इनामुल हक जूनियर 4 12 72 7 14 98 1 0 रायाद एमरिट 5 19 114 7 22.29 156 0 0

युवराज सिंह की कप्तानी में इंडिया चैंपियंस की तीसरी हार, वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया; वॉल्टन का अर्धशतक, नहीं चले क्रिस गेल

युवराज सिंह ने इस सीजन के पहले मैच में कप्तानी की थी जिसमें भारत को जीत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मैच में नहीं खेले थे। इसके बाद उन्होंने तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में फिर से टीम की कप्तानी की और भारत को इन तीनों मैच में लगातार हार मिली। दूसरे मैच में हरभजन सिंह ने कप्तानी की थी और उस मैच को भी भारत ने गंवा दिया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)