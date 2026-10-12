वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के 13वें मैच में रविवार (11 अक्टूबर) को बांग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। यह इंडिया चैंपियंस की लगातार तीसरी हार थी। इंडिया चैंपियंस की हार की वजह इरफान पठान की पारी रही। रॉबिन उथप्पा की जगह अंबाती रायुडू के साथ ओपनिंग करने उतरे पठान ने 41 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए।

इंडिया चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश चैंपियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में इंडिया चैंपियंस 8 विकेट पर 138 रन बना पाई। इनामुल हक जूनियर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 12 रन देकर 4 विकेट झटके। बांग्लादेश चैंपियंस की यह टूर्नामेंट में पहली जीत है।

बांग्लादेश चैंपियंस की बल्लेबाजी

बांग्लादेश चैंपियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो रोनी तालुकदार ने 25 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। अराफात सनी ने 38 गेंद पर 3 चौके की मदद से 37 रन बनाए। नासिर हुसैन ने 21 गेंद पर 2 चौके की मदद से 24 रन बनाए। अबु जायद और इमरुल कायस ने 10-10 रन बनाए।

पीयूष चावला ने 3 विकेट लिए

जहुरुल इस्लाम ने 6, फजले महमूद 3, कमरुल इस्लाम 2 और महमूदुल्लाह ने 1 रन बनाए। रुबेल हुसैन और एनामुल हक जूनियर 1-1 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया चैंपियंस के लिए पीयूष चावला ने 3 विकेट लिए। पवन नेगी और ऋषि धवन ने 2-2 विकेट लिए। मोहित शर्मा ने 1 विकेट लिए।

इंडिया चैंपियंस की बल्लेबाजी

इंडिया चैंपियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो पवन नेगी ने 14 गेंद पर नाबाद 26 र बनाए। पीयूष चावला ने 18 गेंद पर 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। ऋषि धवन ने 18 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। इरफान पठान ने 41 गेंद पर 1 चौके की मदद से 24 रन बनाए।

इनामुल हक जूनियर ने 4 विकेट लिए

रॉबिन उथप्पा ने 6 गेंद पर 15 रन बनाए। स्टुअर्ट बिन्नी ने 7 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्कों की मदद से 15 रन बनाए। यूसुफ पठान ने 6 गेंद पर 4 रन बनाए। अंबाती रायुडू ने 5 गेंद पर 3 रन बनाए। युवराज सिंह और अभिमन्यु मिथुन खाता नहीं खोल पाए। बांग्लादेश चैंपियंस के लिए इनामुल हक जूनियर ने 3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लिए। अबु जायद ने 2 विकेट लिए रुबेल हुसैन और कमरुल इस्लाम ने 1-1 विकेट लिए।

इंडिया चैंपियंस-बांग्लादेश चैंपियंस मैच के बाद अंक तालिका

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स 2026 (WCL 2026) के 13वें मैच में बांग्लादेश चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 3 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद अंक तालिका में साउथ अफ्रीका चैंपियंस शीर्ष पर है। इंडिया चैंपियंस पांचवें नंबर पर है। जीतकर भी बांग्लादेश चैंपियंस आखिरी पायदान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।