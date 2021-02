महेंद्र सिंह धोनी के ‘गढ़’ में सीटी बजाते दिखे विराट कोहली, फैंस की ओर किया ऐसा इशारा; देखें Video

इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट से करीब एक साल बाद क्रिकेट फैंस की मैदान पर वापसी हुई। इससे पहले कोरोना के कारण बंद स्टेडियम में मैच हो रहे थे। अब सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 50 फीसदी उपस्थिति के साथ दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की मंजूरी दी है।

सरकार के इस फैसले से सिर्फ दर्शक ही नहीं, क्रिकेटर्स भी काफी उत्साहित हैं। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इसकी बानगी भी देखने को मिली। इंग्लैंड की पारी के दौरान कप्तान विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के ‘गढ़’ में सीटी बजाते दिखे। इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लंच के बाद का खेल जारी था। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया। उस समय इंग्लैंड के खाते में 87 रन ही जुड़े थे। सिराज के विकेट लेते ही मैदान पर मौजूद दर्शक जश्न मनाने लगे। वे तालियां और सीटी बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे।

यह देख विराट कोहली भी उत्साहित हो गए। वह सीटी बजाकर दर्शकों से सीधे रूबरू हुए। उन्होंने सीटी बजाते हुए दर्शकों की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘और तेज बजाओ।’ कोहली के ऐसा कहते ही स्टेडियम में शोर और बढ़ गया। हालांकि, इस पर भी विराट कोहली ने कान में हाथ लगाकर इशारों-इशारों में कहा कि उन्हें अब भी सुनाई नहीं दे रहा है और तेज बजाओ।

कोहली का यह वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है। उसने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘जब आप चेन्नई में हैं, तो विसल पोडू (Whistle Podu) बहुत अच्छा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने चेपॉक पर मौजूद दर्शकों से और उत्साह बढ़ाने का आह्वान किया और उन्होंने (चेन्नई के दर्शकों ने) निराश नहीं किया।’

When in Chennai, you #WhistlePodu! #TeamIndia skipper @imVkohli egging the Chepauk crowd on & they do not disappoint. @Paytm #INDvENG

Follow the match https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/JR6BfvRqtZ

— BCCI (@BCCI) February 14, 2021