सोमरसेट (Somerset) ने सोमवार रात कैंटरबरी (Canterbury) के सेंट लॉरेंस ग्राउंड (St Lawrence Ground) पर खेले गए मैच में केंट (Kent) को 10 विकेट से हरा दिया। इस मैच में सोमरसेट के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन (Tom Banton) ने 47 गेंद में शतक ठोका। वहीं, न्यूजीलैंड के युवा ओपनर डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने 6 चौके की मदद से 44 गेंद में 51 रन की नाबाद पारी खेली।

सोमरसेट की यह लगातार चौथी जीत है। वह टी20 ब्लास्ट (T20 Blast) 2021 की पॉइंट टेबल में साउथ ग्रुप (South Group) में पांचवें नंबर पर है। इस मैच में सोमरसेट ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। केंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 168 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सोमरसेट ने 15.4 ओवर में बिना विकेट खोए 169 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। सोमरसेट की ओर से टॉम बैंटन ने 51 गेंद में नाबाद 107 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 7 छक्के लगाए।

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। वह इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2020 में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की सह मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) का हिस्सा रह चुके हैं।

केंट के कप्तान डेनियल बेल-ड्रममोंड (Daniel Bell-Drummond) ने छह गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं दिला पाया। मैट मिलनेस (Matt Milnes) सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 गेंद में 24 रन दिए। जो डेनली (Joe Denly) की गेंदों की भी बहुत कुटाई हुई। उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दिए। कैस अहमद (Qais Ahmad) ही किफायती रहे। हालांकि, विकेट वह भी नहीं ले पाए। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए।

Tom Banton on the reverse #WeAreSomerset @TBanton18 pic.twitter.com/hfPozakLlU

इससे पहले केंट की शुरुआत शानदार रही। जैक क्राउले (Zak Crawley) और डेनियल बेल-ड्रममोंड ने पहले विकेट के लिए 6 ओवर में 53 रन जोड़े। डेनियल बेल-ड्रममोंड 28 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्राउले ने 32 गेंद में 39 रन बनाए। वह 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब टीम का स्कोर 87 रन था, तब पवेलियन लौटे।

This is an extraordinary exhibition from Tom Banton! #WeAreSomerset #KENvSOM pic.twitter.com/jfSnH9hqz0

— Somerset Cricket (@SomersetCCC) June 28, 2021