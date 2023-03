Watch Video: तू यूट्यूब पर वीडियो बनाए जा रहा है, हम जलील हो रहे हैं; शोएब अख्तर से बोले शाहिद अफरीदी

Shahid Afridi Wants Shoaib Akhtar To Be Pakistan’s Finance Minister: बातचीत के दौरान शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि शोएब अख्तर को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बना दो। उसको ब्रांड बनाना आता है।

कतर की राजधानी दोहा में शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मिस्बाह-उल-हक और सोहेल तनवीर। (सोर्स- स्क्रीनशॉट/शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल)

Shahid Afridi On Shoaib Malik YouTube Video: शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के अपने पूर्व साथी खिलाड़ी शोएब अख्तर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तेज गेंदबाज को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाना चाहिए। अफरीदी ने यह भी आरोप लगाया कि अख्तर के यूट्यूब वीडियो बनाने के कारण उनकी आलोचना हो रही है। शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए अफरीदी ने कहा, ‘इसहाक डार सर (पाकिस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री) को राहत दें और हमारे शोएब अख्तर को वित्त मंत्री बनाएं, क्योंकि वह ब्रांड बनाना जानते हैं। वह ब्रांड बनाएगा।’ शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा, ‘अगर तुमने इस हिस्से को एडिट या कट किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं।’ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और अपने समय के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर कतर की राजधानी दोहा में लीजेंड्स लीग क्रिकेट में एशियन लायंस की टीम का हिस्सा हैं। शोएब अख्तर ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में एशिया लायंस की प्लेइंग इलेवन में नहीं चुनने को लेकर शाहिद अफरीदी के सामने अपना पक्ष रखा था। बातचीत के दौरान सोहेल तनवीर और मिस्बाह-उल-हक भी मौजूद थे। अख्तर ने कहा, ‘जो तुमने मेरे साथ यहां कतर में आकर किया है, वह अल्लाह तुमसे पूछेगा और मिस्बाह तुमसे पूछेगा। सोहेल इन दोनों ने मिलकर…।’ इसके बाद अख्तर ने मिस्बाह को माइक पकड़ा दिया। मिस्बाह ने कहा, ‘मैंने तो नहीं बाहर बैठाया है। लाला (शाहिद अफरीदी का निकनेम) मैंने बाहर बैठाया है?’ इस पर शाहिद अफरीदी ने अख्तर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, ‘देखो मैंने सभी सीरियस जिम्मेदारी मिस्बाह को दी थीं। ठीक है ना।’ इस बीच सोहेल तनवीर बोले, ‘वह आप (अफरीदी) कह रहे था ना कि अच्छे मैचेस के लिए बचाकर रखा हुआ है।’ अफरीदी ने कहा, ‘ये बड़े मैचों का प्लेयर रहा है ना हमेशा। तो मैंने इसे आगे के मैचों के लिए…।’ वीडियो तुम्हारी बन रही है, आलोचना मेरी हो रही है: शाहिद अफरीदी अफरीदी ने फिर अख्तर से कहा, तू मौज कर। यूट्यूब वीडियो बनाए जा रहा है। हम जलील हो रहे हैं, उसमें। वीडियो यूट्यूब की तुम्हारी बन रही है। मैं तुससे तेरी बात कर रहा था, यहां क्रिटिसिज्म सारा मेरे ऊपर आ गया। मैं बात तुम्हारी इंजरी की कर रहा था, यहां क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर आ गया जी। इस पर शोएब अख्तर ने कहा, ‘तो फिर प्लास्टर कहां से आ गया? मैंने प्लास्टर लगाया हुआ था दो दिन पहले। वह मैंने उतार दिए।’ इस पर अफरीदी ने कहा, ‘… तो फिर, तुम्हारी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में ना… वाह-वाह हो गई।’ यह कहकर शाहिद अफरीदी हंसने लगते हैं।

