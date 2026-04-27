उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 26 अप्रैल की रात लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रोमांचक जीत में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रिंकू सिंह ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। हालांकि, क्रिकेट की इस चमक से परे उनके लिए निजी महत्व वाला पल भी था। रविवार रात के साथ उनकी गहरी निजी भावनाएं भी जुड़ी थीं।
रिंकू सिंह की पारी उनके स्वर्गीय पिता को समर्पित थी। रिंकू सिंह के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने कहा, ‘‘हम बहुत खुश हैं। आज उन्होंने (रिंकू) बाबूजी के लिए ही खेला। आज उनको (बाबूजी) हम बहुत मिस कर रहे हैं और यह (पारी) उनके लिए ही है।’’ कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्रिया सरोज की प्रतिक्रिया वाला वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है। वीडियो वायरल है।
रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का इस साल की शुरुआत में निधन हो गया था। वह सिर्फ 57 साल के थे और स्टेज-फोर लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। खानचंद का निधन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुआ था। इस कारण रिंकू सिंह को अंतिम संस्कार के लिए कुछ समय के लिए अलीगढ़ स्थित घर लौटना पड़ा था। पिता की याद आज भी रिंकू सिंह को प्रेरित करती है।
रविवार रात वह प्रेरणा उनके प्रदर्शन में बदलती हुई नजर आई। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 93/7 के स्कोर पर मुश्किल में थी, तब रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और 51 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने आखिरी ओवर में जबरदस्त बल्लेबाज़ी करते हुए लगातार चार छक्के जड़े और अपनी टीम का स्कोर 155/7 तक पहुंचा दिया। मैच के बाद रिंकू सिंह ने अपने परिवार की केकेआर के दिग्गज ऑलराउंडर सुनील नरेन से भी बात कराई। नीचे वीडियो में देख सकते हैं कि क्या बातचीत हुई।
प्रिया सरोज ने खानचंद के निधन पर शेयर की थी भावुक पोस्ट
रिंकू सिंह के पिता के निधन पर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में वह, रिंकू सिंह और खानचंद सिंह नजर आ रहे थे। पोस्ट के कैप्शन में प्रिया सरोज ने लिखा था, ‘‘कल सुबह हमारे प्रिय बाबूजी, स्वर्गीय खानचंद सिंह जी, ने लीवर कैंसर से लंबे और साहसिक संघर्ष के बाद अंतिम सांस ली। सादगी और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान थे और परिश्रम तथा पारिवारिक आदर्श उनके जीवन की नींव। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं आदर्शों के साथ परिवार को समर्पित कर दी।’’
पोस्ट में आगे लिखा था, ‘‘एक बेटी के रूप में मुझे उनका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। उनका जाना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत गहरा दुःख छोड़ गए है। आज भी यह स्वीकार करना कठिन हो रहा है कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। बाबूजी, आप सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। आपके साथ बिताया हर हंसता-मुस्कुराता पल हमारे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सबको इस दुःख को सहने की शक्ति दें। विनम्र श्रद्धांजलि।’’