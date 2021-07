भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने 27 जुलाई 2021 की रात 35 गेंद में पचासा ठोका। उनकी शानदार पारी के दम पर सदर्न ब्रेव वुमन (Southern Brave Women) ने द हंड्रेड वुमन्स कॉम्प्टीशन 2021 के 8वें मैच में वेल्श फायर वुमन (Welsh Fire Women) को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ सदर्न ब्रेव वुमन के 2 मैच में 4 अंक हैं। टूर्नामेंट की पॉइंट टेबल में टॉप पर मौजूद नॉर्दर्न सुपरचेंजर्स वुमन (Northern Superchargers Women) के भी 2 मैच 4 अंक हैं।

कार्डिफ के सोफिया गार्डंस मैदान पर खेले गए इस मैच में स्मृति मंधाना ने 156.41 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 61 रन बनाए। मंधाना ने 39 गेंद की अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। मंधाना का इस प्रतियोगिता में यह दूसरा मैच है। उनकी यह पहली फिफ्टी है। वह ट्रेंट रॉकेट्स वुमन (Trent Rockets Women) के खिलाफ मैच में खाता भी नहीं खोल पाईं थीं। वेल्श फायर वुमन के खिलाफ मैच में विराट कोहली की फैन और सदर्न ब्रेव वुमन की दूसरी ओपनर डेनियल वॉट ने भी जलवा बिखेरा। उन्होंने 133.33 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए। उन्होंने 9 गेंद में 3 चौके की मदद से 12 रन बनाए।

इस मैच में सदर्न ब्रेव वुमन ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। वेल्श फायर वुमन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 7 विकेट पर 110 रन बनाए। उसकी ओर से हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) हाइएस्ट स्कोरर रहीं। उन्होंने 20 गेंद में 6 चौके की मदद से 33 रन बनाए। जार्जिया हेननेसे (Georgia Hennessy) ने 2 चौके की मदद से 24 गेंद में 23 रन बनाए। जार्जिया रेडमेन (Georgia Redmayne) ने भी दहाई का आंकड़ा छुआ।

जार्जिया रेडमेन ने एक चौके की मदद से 20 गेंद में 15 रन बनाए। इसके अलावा वेल्श फायर वुमन की कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। सदर्न ब्रेव वुमन की ओर से लॉरेन बेल (Lauren Bell), अमांडा वेलिंगटन (Amanda Wellington) ने 2-2 विकेट झटके। शार्लोट टेलर (Charlotte Taylor) ने 10 गेंद में 19 रन देकर एक विकेट लिया।

Smriti Mandhana: Getting 110 runs, our bowlers and fielders were great…Lottie has been great as a head coach. She’s been in touch with everyone throughout the last one month. When I came into the set-up, I already felt I knew all the girls#TheHundredpic.twitter.com/oYHi2XKRt8

— Annesha Ghosh (@ghosh_annesha) July 27, 2021