Corona Virus Update: अमेरिका के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) के प्रसिद्ध क्लब उताज जैज को कोरोनावायरस के साथ मजाक करना भारी पड़ गया। चौंकिए नहीं, यह सच है। एनबीए के स्टार खिलाड़ी रूडी गोबर्ट से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सदस्यों ने कोरोनावायरस को लेकर सवाल पूछा था। इसके बाद उन्होंने इस बीमारी का मजाक उड़ान शुरू कर दिया।

रूडी गोबर्ट ने जाते-जाते मेज और अपने सामने रखे सभी माइक्रोफोन (रिकार्डिंग उपकरणों) को छुआ। अगले ही दिन यानी मंगलवार 10 मार्च 2020 को रूडी गोबर्ट कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। विश्वभर में फैल चुके जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद एनबीए ने इस साल होने वाले सत्र को स्थगित करने का फैसला किया है।

रूडी गोबर्ट के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबर सामने आते ही उनकी टीम उताज जैज और ओकलहोमा सिटी थंडर के बीच चल रहे मैच को रद्द कर दिया गया। हालांकि, पहले जानकारी दी गई थी कि एनबीए के मुकाबले खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे। यानी मैच के दौरान स्टेडियम में कोई भी दर्शक मौजूद नहीं रहेगा।

Please stay safe

NBA Player, Rudy Gobert touches all microphones after interview joking about the coronavirus, gets diagnosed positive the next day.#NBA #CoronaVirusUpdate #coronavirus pic.twitter.com/xBdgSFPKMc

— Nigel D’Souza (@Nigel__DSouza) March 12, 2020