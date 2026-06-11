इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लाइमलाइट से दूर रहने के बाद एमएस धोनी ने बुधवार 10 जून को रांची में पहली बार हो रही झारखंड T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होकर क्रिकेट के मैदान पर शानदार वापसी की। झारखंड टी20 लीग का एक वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में भारत के पूर्व कप्तान ओपनिंग मैच से पहले टॉस के लिए सिक्का उछालते हुए दिखे।

यह उन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक जाना-पहचाना नजारा था, जो IPL 2026 सीजन के दौरान एमएस धोनी को मिस कर रहे थे। 45 साल के एमएस धोनी को चोट के कारण IPL 2026 से बाहर रहना पड़ा। इससे इंडियन प्रीमियर लीग में उनके लगातार खेलने का शानदार सिलसिला टूट गया। साल 2008 में IPL शुरू होने के बाद पहली बार एमएस धोनी ने पूरा सीजन बाहर बैठकर बिताया और चेन्नई सुपर किंग्स अपने मशहूर पूर्व कप्तान के बिना खेलती रही।

ऐसे में रांची में एमएस धोनी का दिखना न सिर्फ नए टूर्नामेंट के लिए, बल्कि भारत के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक की एक झलक पाने के लिए बेताब फैंस के लिए भी बहुत अहम था। काली पोलो शर्ट और सनग्लासेस पहने एमएस धोनी स्टैंड्स में अपनी जगह लेने से पहले पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए रिलैक्स्ड दिखे। भीड़ ने जोरदार चीयर्स के साथ उनका स्वागत किया। यह दिखाता है कि एमएस धोनी को गृह राज्य में कितना प्यार मिलता है।

झारखंड टी20 लीग की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 6 टीमें रांची टाइटंस, जमशेदपुर स्टीलर्स, छोटा नागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स हिस्सा ले रही हैं। अगले दो सप्ताह में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में सेमी-फाइनल और फाइनल समेत कुल 27 मैच खेले जाएंगे। झारखंड क्रिकेट के लिए एमएस धोनी की मौजूदगी ने टूर्नामेंट की अहमियत और विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया।

अफगानिस्तान ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने शानदार पारी खेली और वो अपने शतक से चूक गए तो वहीं वैभव सूर्यवंशी इस मैच में अपने अर्धशतक से चूक गए थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



