शतक से चूकने पर क्रिस गेल ने खोया आपा, पिच पर ही पटक दिया बैट; देखें Video

क्रिस गेल ने 30 अक्टूबर की रात इतिहास रचा। वह टी20 मुकाबलों में एक हजार छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 50वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस मैच में वह महज सिर्फ एक रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए। शतक से चूकने पर गेल अपना आपा खो बैठे।

क्रिस गेल ने पिच पर ही बैट पटक दिया। शुक्र रहा कि बैट विकेट पर जाकर नहीं लगा, नहीं तो उन पर आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लग जाता है। हालांकि, उन्होंने इतनी जोर से बैट फेंका था कि वह काफी कई बार गिरता पड़ता पिच से काफी दूर जाकर गिरा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में क्रिस गेल 20वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड किया। गेल ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 63 गेंद में 8 छक्कों और छह चौकों की मदद से 99 रन की पारी खेली। उन्होंने कप्तान लोकेश राहुल यानी केएल राहुल (46) के साथ दूसरे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी भी की।

गेल की इस पारी के दम पर ही किंग्स इलेवन पंजाब राजस्थान को 186 रन का लक्ष्य देने में सफल रही। गेल आईपीएल 2019 में भी एक रन से रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ अपना शतक बनाने से चूक गए थे। हालांकि, तब वह 99 रन बनाकर नाबाद रहे थे। इस बार रॉयल्स ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गेल टी20 मुकाबलों में अब तक 22 शतक लगा चुके हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिशेल क्लिंगर हैं। हालांकि, वह गेल से काफी पीछे हैं। उनके नाम 8 शतक दर्ज हैं।

Chris Gayle thrown his bat after getting out on 99 in frustration, deserved a century here. What an outstanding knock it was. #chrisgayle #Chrisgayle pic.twitter.com/qZrg9S1soJ

