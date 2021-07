भारतीय क्रिकेट टीम की कुलचा जोड़ी (कुलदीप यादव-युजवेंद्र चहल) अभी मैदान पर नहीं लौटी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी वापसी हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कुलदीप यादव और युजेंद्र चहल मस्ती करते दिख रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों ने गेम खेला।

इस गेम में युजवेंद्र चहल अपने सिर के ऊपर खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ कार्ड बोर्ड पकड़े हुए थे। कुलदीप यादव को उस क्रिकेटर की नकल उतारनी थी और चहल को उस खिलाड़ी का नाम बताना था। दोनों खिलाड़ियों ने इस खेल को बहुत अच्छे से खेला। बीसीसीआई ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘जब ‘kul-cha’ की जोड़ी एक फ्रेम आएगी, तो मजा तो आने ही वाला है। आप लोगों में से कौन इस जोड़ी को श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित है?’

वीडियो में कुलदीप यादव के सामने सबसे पहले इशांत शर्मा का नाम आया। उन्होंने बताया कि यह खिलाड़ी बहुत लंबा है और इशांत की तरह गेंदबाजी एक्शन करके बताया।

युजवेंद्र चहल ने उत्तर में इशांत शर्मा का नाम लिया। हालांकि, शुरुआत में जब कुलदीप सही ढंग से समझा नहीं पा रहे थे तब चहल ने कहा, ‘ओवरएक्टिंग करते ही चांटा आएगा।’

वैसे कुलदीप ने बाद में खिलाड़ियों के नाम आसानी से समझा दिए। इसके बाद कुलदीप यादव ने विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत की नकल की। युजवेंद्र चहल ने तीनों खिलाड़ियों के नाम आसानी से बता दिए।

Fun guaranteed when “Kul-Cha” are in one frame

Who is excited to watch this duo in action in the #SLvIND series? #TeamIndia @imkuldeep18 | @yuzi_chahal pic.twitter.com/pkpRPn9JfV

