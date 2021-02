टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की रीढ़ माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन बड़ी पारी खेलने से चूक गए और 73 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। पुजारा बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। उन्हें आउट होता देखा कमेंटेटर को भी दया आ गई। उनके मुंह से भी निकल गया कि पुजारा वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली रहे।

पुजारा के अजीबोगरीब तरीके से आउट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुजारा को डोमिनिक बेस ने अपना शिकार बनाया। पुजारा ने बेस की छोटी गेंद पर पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और शॉर्ट लेग पर खड़े ओली पोप की पीठ से टकरा गई। हालांकि, दुर्भाग्य पुजारा के पीछे पड़ा था। यही वजह रही कि गेंद पोप की पीठ से टकराने के बाद उछली और शॉर्ट मिड-विकेट पर खड़े रोरी बर्न्स के पास पहुंच गई और अंग्रेज क्रिकेटर ने आसान कैच लपक लिया।

पुजारा के आउट होने पर कमेंटेटर ने कहा, ‘पुजारा वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली रहे। इंग्लैंड की टीम सौभाग्यशाली रही, क्योंकि ओली पोप के गेंद न तो हेलमेट में लगी और न ही कंधे पर।’ इस तरह आउट होने पर चेतेश्वर पुजारा भी काफी निराश दिखे। उन्होंने पैड पर गुस्सा अपना उतारा। पवेलियन लौटते समय उन्होंने पैड पर बल्ले से प्रहार किया।

पुजारा ने अपनी 143 गेंदों की पारी के दौरान 11 चौके लगाए। उन्होंने आउट होने से पहले पांचवें विकेट के लिए ऋषभ पंत के साथ 119 रन की साझेदारी की। इस दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 29वां अर्धशतक पूरा किया।

Pujara was very unlucky. He got out like this after playing so well.

