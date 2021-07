श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत की जीत के हीरो और टीम के उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार युजवेंद्र चहल से नाराज हैं। खास यह है कि उन्होंने यह बात श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद चहल टीवी पर ही कही। यही नहीं, पहले टी20 में 2 विकेट लेने वाले दीपक चहर ने भी चहल टीवी पर श्रीलंका के खिलाफ जीत का राज खोला।

बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार यानी 25 जुलाई 2021 की रात कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 38 रन से हराया। टीम इंडिया की जीत में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और सूर्यकुमार यादव ने अहम भूमिका निभाई। सूर्यकुमार यादव ने पहले भारत की बल्लेबाजी के दौरान 33 गेंद पर फिफ्टी जड़ी। बाद में भुवनेश्वर कुमार ने 3.3 ओवर में 4 विकेट झटक लिए। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार चहल टीवी पर आए। उन्होंने बताया कि वह किस बात को लेकर युजवेंद्र चहल से नाराज हैं। युजवेंद्र ने कहा, चहल टीवी में आपका स्वागत है। आप 70 साल के वापस आए हैं। कभी दिखे नहीं आप चहल टीवी पर, ऐसा क्यों? इस पर भुवनेश्वर ने कहा, पहली बात तो मैं चहल से नाराज हैं। मैं वापस नहीं आया हूं। मैं चहल टीवी पर पहली बार आया हूं। मैंने बहुत कोशिश की। मैं ड्रेसिंग रूम में चहल को इशारे करता था। मैं इससे कहता था कि मुझे भी चहल टीवी पर बुला ले, लेकिन इसने कभी नहीं बुलाया। यह कहकर भुवी हंसने लगे। चहल भी हंसने लगे।

What happens when #TeamIndia‘s swing kings @BhuviOfficial & @deepak_chahar9 are Chahal TV’s special guests? @yuzi_chahal tickles their funny bone & it’s laughter galore in Colombo – by @28anand & @ameyatilak

Watch the full video #SLvIND https://t.co/6UMBozEOT0 pic.twitter.com/YOWEF7fOl9

— BCCI (@BCCI) July 26, 2021