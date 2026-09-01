केरल क्रिकेट लीग में त्रिसूर टाइटंस और कालीकट ग्लोबस्टार्स के बीच मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरपूर रहा। कालीकट ग्लोबस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में त्रिसूर टाइटंस ने 19.4 ओवर में छह विकेट गंवाकर 143 रन बना लिए थे। बीसवें ओवर की पांचवीं गेंद पर शेरोन एस कैच हो गए।

त्रिसूर टाइटंस को अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए चार रन चाहिए थे। ऐसे में उसके चोटिल खिलाड़ी अर्जुन के लंगड़ाते हुए मैदान में दाखिल हुए। के अर्जुन एक पैर घिसटाते-घिसटाते क्रीज तक पहुंचे और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम को 4 विकेट से यादगार जीत दिला दी।

केरल टी20 क्रिकेट लीग 2026 का 24वां मैच तिरुवनंतपुर के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में त्रिसूर टाइटंस ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कालीकट ग्लोबस्टार्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही पहला विकेट गंवा दिया। उस समय टीम के खाते में सिर्फ आठ रन जुड़े थे।

अरविंद केएस भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और दो रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उस समय टीम का स्कोर सिर्फ 15 रन था। इसके बाद रोहन कु्न्नुम्मल ने अखिल स्कारिया के साथ मिलकर स्कोर 72 रन पहुंचाया। इस स्कोर रोहन कुन्नुम्मल 43 रन बनाकर आउट हो गए। अगली ही गेंद पर अखिल स्कारिया (19 रन) भी कैच हो गए।

इसके बाद सलमान निजार और अब्दुल बाजित ने पांचवें विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी की। अब्दुल बाजित 15 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सलमान निजार 25 गेंद में 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान छह चौके और तीन छक्के लगाए।

त्रिसूर टाइटंस की ओर से सरत चंद्र प्रसाद ने चार ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। बीजू नारायणन, अब्दुल रमीस पी और एमएस अखिल भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी त्रिसूर टाइटंस की शुरुआत भी खराब रही। उसने महज दो रन के स्कोर पर उमर अबुबकर का विकेट गंवा दिया। इमरान अहमद और शॉन रोजर ने दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की।

इमरान अहमद 35 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने छह चौके और एक छक्का लगाया। शॉन रोजर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। शॉन रोजर 23 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने एक चौका और दो छक्के लगाए। इसके बाद एमएस अखिल ने 38 गेंद में 50 रन ठोककर स्कोर को 139 रन तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए।

अखिल जब पवेलियन लौटे तब त्रिसूर टाइटंस को तीन गेंद में सात रन बनाने थे। शेरोन एसएस 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चार बनाकर आउट हो गए। अब टीम को जीत के लिए एक गेंद में तीन रन बनाने थे और अर्जुन के ने छक्का जड़कर टीम की झोली में जीत डाल दी।

Absolute Cinema in the Kerala Cricket League 💀🔥



– Trissur Titans needed 4 runs off the last ball.

– After losing their 6th wicket, injured AK Arjun, who was limping badly, came out to bat.

– Standing on one leg, he smashed a SIX to win the match! 🤯



Bravery in Indian cricket… pic.twitter.com/AETEtRfroo — Jara (@JARA_Memer) September 1, 2026

दलीप ट्रॉफी: सनत सांगवान-आयुष दोसेजा के अर्धशतक, फिर भी साउथ जोन के खिलाफ बैकफुट पर नॉर्थ जोन

दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन के खिलाफ तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक नॉर्थ जोन ने 66 ओवर में 7 विकेट पर 256 रन बना लिए। उसके पास 139 रनों की बढ़त है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



