VIDEO: बिना ग्लव्स के मैदान पर आ गए कंगारू कप्तान, इस क्रिकेटर का भी उड़ चुका है मजाक

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान उस समय हास्यास्पद भरे वाकये से गुजरना पड़ा जब वह मैदान पर बल्लेहबाजी करने के लिए पवेलियन से आ रहे थे और ग्राउंड तक आते-आते वह बैटिंग का एक ग्लव्स ही भलू आए।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। उनको अंदाजा होता है कि वह अपना एक ग्लव्स भूल आए हैं। वह मैदान पर थोड़ी देर इधर-उधर चलते हैं और फिर ड्रेसिंग रूम से कोई ग्लव्स फेंकता है और वह पहनकर मैदान पर आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान कमेंटेटर्स को भी यह वाकया अजीब लगा और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहले नहीं देखा।

हालांकि इस दौरान वह ज्यादा देर तक क्रीज पर रुक नहीं पाए और जैक इडवर्ड्स ने उन्हें 6 रन पर चलता किया। इस मैच में न्यू साउथ वेल्स ने पहली पारी में 375 रन का स्कोर बनाया था जबकि तसमानिया की टीम 255 रन पर सिमट गई।

Well, at least Fawad Ahmed is improving!

Another classic reaction…#SheffieldShield #QLDvVIC pic.twitter.com/uuPvLBfw9Z

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 27, 2017

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले इसी टूर्नामेंट में , मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद खान बल्लेबाजी करने जा रहे थे और बल्ला ही भूल गए थे।यह वाक्या विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच का है। एडिलेड में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान पेन चोटिल हो गए थे।

