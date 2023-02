Shaheen Afridi: शाहिद अफरीदी के दूसरे दामाद बने शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और सरफराज अहमद समेत साथी क्रिकेट हुए निकाह में शरीक; देखें Video

Shaheen Afridi marries Shahid Afridi daughter : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने कराची में शाहिद अफरीदी की दूसरे नंबर की बेटी अंशा के साथ शादी की।

Shaheen Shah Afridi Married: शाहीन अफरीदी की शादी में शाहिद अफरीदी, बाबर आजम और सरफराज अहमद के साथ पोज देते हुए। (Cricket Pakistan/Twitter)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram