कोरोनावायरस के कारण देश भर में 21 दिन तक लॉकडाउन है। यही वजह है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों अपने-अपने घरों में कैद हैं। हालांकि, वे किसी न किसी तरीके से फैंस से जुड़ने की कोशिशों में लगे हैं। इसमें टीम इंडिया के धुरंधर आलराउंडर रविंद्र जडेजा भी शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि वे अपना घुड़सवारी का शौक पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा है, ‘My all time favourite’. जडेजा जिस तरह घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे एक कुशल घुड़सवार हैं।

उनकी इस पोस्ट पर फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं। @Shalini15552287 ने लिखा, ‘Great… बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें… अपने पास तो तोता भी नहीं है।’ @sdn_TP ने लिखा, ‘सर जडेजा का तो अलग ही स्वाग है।’ @AkashPa54668042 ने ट्वीट कर कहा, ‘वाह बन्ना वाह!!’ @Bhopsa7 ने लिखा, ‘हुक्म! सीट लगा देते।’ @KhemkaPrashant ने कहा, ‘आप तो सही में आलराउंडर निकले सर रविंद्र जडेजा सर।’

इसके अलावा कुछ फैंस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उनकी ओर से की जाने वाली आर्थ‍िक मदद के बारे में भी पूछ लिया। एक फैन ने लिखा, ‘आपने अपने लेवल पर कोरोना से फाइट करने के लिए आम लोगों की हेल्‍प जरूर की होगी लेकिन बिना दिखावा किए हुए…जो सही भी है, नेकी कर दरिया में डाल।’ हालांकि अब तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि जडेजा ने कोविड-19 से पीड़ितों के लिए आर्थ‍िक मदद दी है या नहीं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी अपने ट्विटर हैंडल पर उनका एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में रविंद्र जडेजा अपने घोड़े के साथ हैं। बीसीसीआई ने कैप्शन में लिखा, ‘हम घोड़े के लिए उनके प्यार को जानते हैं।’

We know his love for and @imjadeja is making sure he spends enough time with his favourites at his farm house.

Stay Home

Stay Safe #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/mHa8eaPX4V

— BCCI (@BCCI) March 31, 2020