जॉर्डन में फुटबॉल के मैदान पर एक दिल को छूने वाला वाला नजारा देखने को मिला। महिला फुटबॉल मैच के दौरान टीम की एक खिलाड़ी की लाज बचाने के लिए प्रतिद्वंद्वी टीम ने उसकी मदद की। दरअसल मैच के दौरान जब महिला खिलाड़ी दौड़ कर सामने वाली टीम को चकमा दे रही थी तभी उसका हिजाब खुल गया। जैसे ही विरोधी टीम ने ये देखा वे सभी वहां एकत्रित हो गए और हडल (घेरा) बनाकर उस महिला को चारों ओर से ढक लिया ताकि वह अपना हिजाब ठीक कर सके।

दरअसल, इस्लामिक मान्यता है कि मुस्लिम महिलाओं को चाहिए कि उनका सिर ढका रहे। सिर ढकने का संबंध उनकी इज्जत को लेकर भी होता है। इसी वजह से विपक्षी फुटबॉलरों ने खिलाड़ी को तुरंत चारों ओर से घेर ताकि वे अपना हिजाब ठीक कर सकें और उनके बाल नहीं दिखें।

फुटबॉल मैच का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स महिलाओं की खेल भावना की तारीफ कर रहे हैं। यह घटना पिछले हफ्ते वाफ महिला क्लब चैंपियनशिप में शबाब अल ऑरडन क्लब और अरब ऑर्थोडॉक्स क्लब के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान हुई थी। इस टूर्नामेंट में इस साल जॉर्डन, फिलिस्तीन, बहरीन, लेबनान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

JUST BEAUTIFUL.

Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN

— Shuaib Ahmed (@Footynions) October 13, 2019