भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। श्रीलंका में अब तक वह अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। इस कारण उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक को भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। सर्बियाई मॉडल नताशा स्टैनकोविक (Natasa Stankovic) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

इस क्रम में उन्होंने 26 जुलाई 2021 को एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह ब्लैकपिंक के हाऊ यू लाइक दैट (BLACKPINK – How You Like That) गाने पर परफॉर्मेंस देते दिख रही हैं। उनका यह वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके इस वीडियो को दो घंटे के भीतर 8 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे। उनकी पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स भी हो चुके थे। उनकी पोस्ट पर एक्ट्रेस ईशा अग्रवाल ने भी कमेंट किया।

कमेंट्स करने वाले में बहुत से लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। हालांकि, कुछ लोगों ने हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन को लेकर उन्हें उलाहना भी दिया। कुछ लोगों ने उनसे हार्दिक को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए समझाने की अपील की। pritam_anand.1 ने लिखा, ‘हार्दिक को समझाओ यार इतना खराब क्यूं खेल रहा है आज कल।’

__xanshu ने लिखा, ‘कहीं हार्दिक भाई को श्रीलंका दौरै के बीच में से ही न भेज दिया जाए।’ ujjawal__sharma__1819 ने लिखा, ‘आपके पति हार्दिक पंड्या कल 12 गेंद में सिर्फ 10 रन ही बना पाए। उनके पास 12 गेंद में 50 रन बनाने की क्षमता है और आप यहां इंस्टाग्राम रील बनाने में…. उफ!’ harshaa1427 ने लिखा, ‘हार्दिक के बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है। उनसे अच्छा खेलने के लिए कहो।’

नताशा की परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं। लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को सुपर बताया है। shukla__empire ने कहा, ‘वीडियो हार्दिक पंड्या ने बनाया है।’ king_of_king_dhiraj_ ने लिखा, ‘मैं हार्दिक पंड्या का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जोड़ी को नजर न लगे। आपका बेबी लिटिल पंड्या भी बहुत क्यूट है।’

श्रीलंका दौरे पर हार्दिक के प्रदर्शन की बात करें तो पहले वनडे में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। दूसरे में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। तीसरे वनडे में वह 19 रन ही बना पाए। वहीं टी20 सीरीज के पहले मैच में भी वह फ्लाप रहे। वह 12 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, उन्होंने एक विकेट जरूर चटकाया।