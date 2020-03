भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने जानलेवा कोरोना वायरस को रोकने के लिए घर के अंदर रहकर लोगों से सोशल डिस्टैंशिंग का अभ्यास करने का आग्रह किया है। कैफ ने मंगलवार यानी 24 मार्च 2020 को को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन का स्वागत भी किया है। इस संबंध में उन्होंने 25 मार्च की रात में एक वीडियो पोस्ट किया।

वीडियो में कैफ कह रहे हैं, ‘दोस्तों वक्त का तकाजा है कि मुझे मालूम है कि आप सब घर पर ही होंगे। दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं गंभीर माहौल चल रहा है। अगर मैं खेल की जुबान में आपको बताऊं तो कोरोना को आप हरा सकते हैं। उसका तरीका है कि यह बड़ा शॉट लगाना चाह रहा है और जो क्लोजिंग (पास वाले) फील्डर हैं उनको आप दूर-दूर भेज दीजिए। पास-पास न रखें।’

उन्होंने कहा, ‘सोशल डिस्टैंशिंग का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर फील्डर आप बाउंड्री लेन पर जमा देंगे तो कोरोना वहां कैच आउट हो जाएगा। यही दरख्वास्त है इल्तिजा है आपसे कि आप सोशल डिस्टैंशिंग बनाकर रखें। हाईजीन पर ध्यान दें। हाथ कैसे धोना है वह आपको एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट के लोग उस पर काम कर रहे हैं।’

उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ‘प्लीज नियमों का पालन करें। यही इल्तिजा है मेरी आपसे। दोबारा से दरख्वास्त करता हूं कि ख्याल रखें और सोशल डिस्टैंशिंग बनाकर रखें। हम इस फाइट में विजयी होंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे।’ उनके इस ट्वीट पर इरफान पठान ने उन्हें ट्रोल कर दिया। पठान ने लिखा, ‘कवर्स के फील्डर को कवर्स पर ही रखें। शॉर्ट कवर कैचिंग ना बनाएं।’

Fully support the government’s decision to impose the #CoronavirusLockdown.

Stop the virus from scoring big. Be your own captain! Spread the field. Practice Social Distancing and remember our PM’s advice #JaanHaiTohJahanHai #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/F7dpRNeZmO

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 24, 2020