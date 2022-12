Watch: मीराबाई चानू को विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक से करना पड़ा संतोष, कलाई में चोट के बावजूद उठाया 200 KG वजन

Indian Weightlifter Mirabai Chanu: ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कुल 200 किग्रा वजन के साथ रजत पदक हासिल किया।

Mirabai Chanu At World Championship: ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने कुल 200 किग्रा (87 किग्रा स्नैच + 113 किग्रा क्लीन एंड जर्क) उठाया (सोर्स: भारतीय ओलंपिक संघ/ट्विटर)

