Covid-19: कोरोनावायरस के कारण दुनिया के कई देश लॉकडाउन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 24 मार्च की रात 12 बजे से 21 दिनों के लिए देश भर में लॉकडाउ का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हर आम और खास अपने-अपने घर के अंदर ही रहने को मजबूर है। इसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि, खिलाड़ी घर पर ही अलग-अलग तरह की एक्टिवटीज के कारण अपने फैंस का मनोरंजन करने की कोशिश करते रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे इंस्टाग्राम पर वीडियो चैट के जरिए अपने साथी खिलाड़ियों से भी रूबरू होते रहते हैं।

ताजा वीडियो चैट में उन्होंने अपने टीम के साथी कुलदीप यादव से बातचीत की। चहल और कुलदीप क्रिकेट जगत में कुलचा जोड़ी के नाम से भी जानी जाती है। इस वीडियो चैट के दौरान कुलदीप यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें पुराना शौक फिर से चढ़ गया है। वे पेंटिंग के सहारे 21 दिन के लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चहल ने कुलदीप से चैट के लिए मंगलवार का दिन खास कारण से चुना था।

दरअसल, यदि आईपीएल 2020 समय पर शुरू हो जाता तो 31 मार्च को दोनों मैदान पर आमने-सामने होते, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक, 31 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच मैच होना प्रस्तावित था। चहल आईपीएल में आरसीबी, जबकि कुलदीप केकेआर का हिस्सा हैं।

चहल ने कुलदीप से इस बारे में बात की कि कैसे यह स्पिन जोड़ी चर्चा के जरिए लॉकडाउन में फैंस को खुश रख सकती है। इसे लेकर कुलदीप भी सहमत थे। उन्होंने माना कि इंस्टाग्राम लाइव उनके फैंस को शामिल करने का एक अच्छा तरीका था। हरियाणा के इस लेग स्पिनर ने कुलदीप से उनकी पेंटिंग के बारे में भी बात की। कुलदीप ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का काफी शौक था।

Today, March 31 2020 was supposed to be #RCBvsKKR at the #IPL2020

Tune in to find out @imkuldeep18 and @yuzi_chahal‘s hobbies, and how they are spending time at home #KorboLorboJeetbo #KKR #cricket #Quarantine #IPL pic.twitter.com/3BOyE3ARI1

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 31, 2020