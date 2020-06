दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने पांच साल पहले 2015 में अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा था। अब उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा प्यार करने की वजह बताई है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए यह खुलासा किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। उनसे पहले इस वीडियो को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया था।

जोंटी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं? भारत के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या मुझे अब भी कहने की जरूरत रह गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, अब तक यह पक्का जानकारी नहीं मिली है कि यह वीडियो कहां फिल्माया गया है। इस वीडियो को अब तक 36 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसे 2 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वहीं करीब 500 लोग कमेंट कर चुके हैं।

उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो को बुधवार को शेयर किया था। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, जगह है, खेलेंगे। क्वारंटीन टाइम पास। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वीडियो कब और कहां फिल्माया गया था।

People ask me often; “what is it about India that I love so much” Need I say any more? https://t.co/QSsQfJOqIl pic.twitter.com/QdzIviTxMT

