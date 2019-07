Video: भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान भारत विरोधी बैनर लेकर गुजरे विमान

आईसीसी विश्व कप के दौरान एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के तहत भारत और श्रीलंका के बीच खेले गये लीग मैच के दौरान हेंडिग्ले मैदान के ऊपर से भारत विरोधी बैनर के साथ विमान गुजरा।

मैच शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मैदान के ऊपर से एक विमान गुजरा जिसके साथ बैनर पर ‘कश्मीर के लिए न्याय’ लिखा हुआ था। इसके आधे घंटे बाद स्टेडियम के ऊपर से एक और विमान गुजरा जिसके बैनर पर लिखा था, ‘‘ भारत नरसंहार रोको, कश्मीर को आजाद करो’’।दस दिनों के अंदर इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गये मैच के दौरान बलूचिस्तान के समर्थन वाले बैनर लहराते हुए विमान मैदान के ऊपर से उडे थे। यह विमान ब्रेडफोर्ड हवाई अड्डे पर उतरा था। मैच के दौरान दोनों देशों के प्रशंसक स्टेडियम के अंदर आपस में भिड़ गये।

आईसीसी राजनीतिक या जातिवादी नारों के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाता है और उसने इस सुरक्षा चूक पर नाराजगी जतायी।आईसीसी ने बयान में कहा, ‘‘ हम इस बात से काफी निराश है कि यह फिर से हुआ। हम आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्व कप के दौरान किसी भी राजनीतिक संदेश का समर्थन नहीं करते है।’’ इंग्लैंड के उत्तर में स्थित यार्कशर को पाकिस्तानी मूल की आबादी के लिए जाना जाता है।इस बयान में कहा गया, ‘‘ पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम किया है ताकि इस तरह के विरोध को रोका जा सके। पिछली घटना के बाद पश्चिम यार्कशर पुलिस ने हमें आश्वासन दिया था कि फिर से ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसा फिर से होना काफी निराशाजनक है।’’

This is spectacular. Baloch who are fighting Pakistan’s forceful occupation of their country, Balochistan, manage to fly a plane carrying “Justice for Balochistan” in England’s airspace where Pakistan and Afghanistan teams were playing cricket yesterday.pic.twitter.com/Lo8rnM60xq

